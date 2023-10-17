نادي ماينز يُوقف اللاعب أنور الغازي بسبب دعمه فلسطين

وطن- أوقف نادي ماينز الألماني لكرة القدم، الثلاثاء، اللاعب الهولندي ذو الأصول المغربية أنور الغازي، بسبب تضامنه مع فلسطين، على ضوء الحرب الإسرائيلية العنيفة على قطاع غزة لليوم ال11 على التوالي.

وقرر نادي ماينز الألماني إيقاف اللاعب الغازي عن التدريبات وخوض المباريات مع الفريق، بعد نشره منشور قام بحذفه يدعم فيه فلسطين.

إيقاف أنور الغازي بسبب دعمه فلسطين

وقال اللاعب أنور الغازي في تدوينة نشرها عبر حسابه على منصة (الانستغرام)، ” إنها ليست حرباً، عندما يقوم طرف بقطع المياه والغذاء والكهرباء على طرف آخر، فهذه ليست حرباً، عندما يمتلك أسلحة نووية، فهذه ليست حرباً”.

كما وأضاف الغازي، ” عندما يقوم تمويل طرف بمليارات الدولارات، فهذه ليست حرباً، عندما يقوم طرف باستخدام الذكاء الاصطناعي لنشر معلومة مغلوطة عن طرف آخر”.

وتابع، ” هذا ليس صراعاً وهذه ليست حرباً، ما نشهده الآن بشكل حي هو إبادة جماعية ودمار شامل”.

وختم الغازي ذو الأصول المغربية، ” من النهر إلى البحر .. فلسطين ستكون حرة”.

وكان هذا المشور الذي غرد به اللاعب الهولندي أنور الغازي، سبباً في إيقافه عن المباريات والتدريبات مع نادي ماينز الألماني.

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سبب إيقاف اللاعب أنور الغازي

من جهته، علل نادي ماينز الألماني عن سبب إيقاف اللاعب الهولندي ذو الأصول المغربية أنور الغازي، ” سبق القرار مناقشة تفصيلية بين مجلس إدارة النادي واللاعب، كما ويحترم ماينز واقع أن وجهات نظر مختلفة حول الصراع المعقد المستمر منذ عقود في الشرق الأوسط”.

وأردف النادي، ” من الواضح أن النادي ينأى بنفسه عن محتوى المنشور لأنه لا يعكس قيم نادينا..”.

وتعرض العديد من النجوم الرياضيين العرب المحترفين لمضايقات بسبب تضامنهم مع فلسطين، لعل أبرزهم المغربي نصير مزواري والجزائري يوسف عطال والسباح المصري الدولي عبد الرحمن سامح.

يذكر أن حصيلة الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، قد وصلت إلى أكثر من 3 آلاف مواطن فلسطيني جلهم من الأطفال والنساء، وأصيب نحو 11 ألف بجراح مختلفة، وفق ما ذكرته وزارة الصحة الفلسطينية.