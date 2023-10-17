من هو “خليل” الذي أمد المقاومة بخرائط المستوطنات وعائلاتها وأسماء أبنائها؟! (شاهد)

وطن – زعمت مستوطنة إسرائيلية أن شخصا يدعى “خليل” هو من أمد كتائب عز الدين القسام بالمعلومات والخرائط الخاصة بالمستوطنات في غلاف قطاع غزة.

وقالت المستوطنة خلال حديثها ووصفها ما جرى يوم إطلاق معركة “طوفان الاقصى” أنها سمعت صوت قذيفة وأخبرت ابنها قائلة:” يا إلهي..أطلقوا علينا صواريخ جراد”.

وأوضحت أنه مع بدء الهجوم، “تم قطع الكهرباء والإنترنت وقطعوا الاتصالات”.

خريطة تحوي مكان منزلها ومعلومات كاملة عن ساكنيه

وروت أن خلية تابعة للقسام دخلت عليها ومعها خريطة، موضحة أنه من ضمن ما احتوته مكان منزل “عائلة تاسا” في مزرعة رقم “7”، (أي منزلها).

وأوضحت أن الخريطة احتوت أيضا على أسماء العائلة جميعها، زاعمة أنه كتب عليها أن المنزل يحوي في داخله “سابين تاسا” وأربعة أبناء.

واتهمت المستوطنة عاملا فلسطينيا يدعى “خليل” كان يعمل لديهم في مستوطنة “نتيف هعشاراة”، قائلة: “خليل الحلو والطيب الذي جميعنا كان يشفق عليه عمل في المستوطنة 30 عاماً”.

خليل دخل بيوت جميع المستوطنين

وأوضحت انه “صبغ” لها منزلها وقام بأعمال السباكة فيه، مشيرة إلى أن يعلم جميع من في المستوطنة ودخل بيوتهم جميعا.

وقالت:”كنا نحضر له الطعام والماء”، قبل أن تضيف: “خليل كان يعمل لدى الجميع في مستوطنة نتيف وكان جزءا منا وكان رجل السلام بيننا وبين قطاع غزة”.

إشادة واسعة بالعمل البطولي لـ “خليل”

ومع تداول الفيديو، لاقى “خليل” إشادة واسعة من قبل المغردين على منصة “X”، حيث أشادوا بفعله البطولي وعملية الخداع الاستراتيجي التي قام بها.

وفي هذا السياق، قال الكاتب الفلسطيني محمد الوليدي، مشيدا بما قام به “خليل”:”وهل يوجد أروع من خليل!”.

وهل يوجد أروع من خليل! https://t.co/9OBUjw6dZl — محمد الوليدي (@mdalwalidi) October 16, 2023

كما علقت الإعلامية الأردنية والمذيعة بقناة الجزيرة علا الفارس على الأمر بالقول:”خليل .. رجل الحرب والسِلم مصدر خرائط المقاومة”.

خليل ..

رجل الحرب والسِلم

مصدر خرائط المقاومة pic.twitter.com/5oisXFiOTO — عُلا الفارس (@OlaAlfares) October 17, 2023

وعلق مغرد آخر مشيداً بما فعله “خليل” قائلا:”الموساد بده دروس عند خليل”.

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وأشاد مغرد كويتي بما فعله المواطن الغزاوي قائلا:” عاش خليل”.

وقال آخر مشيدا:”هكذا تكون الاستخبارات وتدار المعارك شالوم خليل”.