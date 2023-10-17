صحفي إسرائيلي تضامَن مع غزة وصلى من أجلها فطاله قمع اليمين المتطرف.. تفاصيل مثيرة لما حدث معه

وطن- اختبأ صحفي إسرائيلي بارز، بعد أن تعرض منزله لهجوم من قبل حشد من الإسرائيليين اليمينيين المتطرفين، الذين استهدفوه ردًا على تعبيرات التضامن مع الفلسطينيين تحت القصف في غزة .

وحاصر حشد من الإسرائيليين اليمينيين المتطرفين، منزل يسرائيل فراي، وأطلقوا قنابل ضوئية في السماء وهددوا بقتله.

وكان فراي، وهو أحد المساهمين في موقع “ميدل إيست آي”، قد انتقد علناً السياسات الإسرائيلية في قطاع غزة، بعد استشهاد مئات الفلسطينيين في غارات جوية خلال عشرة أيام، حتى أنه تلا صلاة المشيعين اليهود الكاديشيين من أجل نساء وأطفال غزة.

وهتف الحشد “خائن” عدة مرات، وأخبروا الجيران في ضاحية بني براك لليهود المتشددين في تل أبيب، أنه لا ينبغي عليهم قبول “قاتل” في مبناهم بنفس الطريقة التي لا يقبلون بها شخصًا علمانيًا.

وبعد أن تمكّن فراي من إجلاء أطفاله دون دعم من الشرطة، جاء الضباط في النهاية إلى منزله لمرافقته في حوالي الساعة 2:30 صباحًا.

ضابط شرطة أهان الصحفي الإسرائيلي

بحسب صحيفة هآرتس، قال يسرائيل فراي إن ضابط شرطة بصق عليه عمدا بينما كانوا يتجهون إلى الطابق السفلي، وتم اتهامه بدعم حماس أثناء قيادته إلى سيارته. ثم نفت الشرطة الإسرائيلية هذا الادعاء.

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وقام فراي بتحديث بعض مساعديه في الوقت الفعلي، وزعم أن المتظاهرين تبعوا سيارته بينما كان يقود سيارته إلى مستشفى إيخيلوف في تل أبيب.

ووفقا له، كان المتظاهرون من أتباع اليهود المتشددين للحاخام اليميني المتطرف مئير كاهانا. وكان كاهانا هو مؤسس جماعة كاهانا تشاي القومية المتطرفة، والتي تم رفعها من قائمة الولايات المتحدة “للمنظمات الإرهابية الأجنبية” العام الماضي.

كما واجه المتظاهرون فراي في المستشفى، ثم هرب لاحقًا من مكان الحادث بمساعدة صديق. وعلم موقع ميدل إيست آي أنه مختبئ حاليا.

قمع إسرائيلي ضد المنتقدين

ويأتي الهجوم على منزل يسرائيل فراي في الوقت الذي تدرس فيه إسرائيل قمع الأصوات المنتقدة لسياساتها وأفعالها في الحرب في غزة، وتواجه المنظمات الإعلامية الناقدة والمواطنين اليهود المناهضين للصهيونية تهديدات متزايدة.

وكان فراي قد واجه مشاكل في السابق بسبب آرائه بشأن الحرب على غزة. وفي ديسمبر/كانون الأول، ألقي القبض عليه بسبب امتداحه لفلسطيني زُعم أنه كان يخطط لهجوم ضد القوات الإسرائيلية في يافا.