بعد مجزرة المعمداني.. أردنيون غاضبون يقتحمون السفارة الإسرائيلية (فيديو)

وطن – أفادت وسائل إعلام محلية بأن شبان أردنيين، حاولوا اقتحام السفارة الإسرائيلية في عمان، وسط أنباء عن وصولهم إليها بعد مجزرة مستشفى المعمداني المروعة التي نفذها الاحتلال الإسرائيلي المجرم في قطاع غزة المحاصر.
ونقل موقع “النشرة” عن مصادر أردنية لم يسمها قولها، إن قوات الأمن حاولت السيطرة على محاولات اقتحام السفارة الإسرائيلية في عمّان، والمتظاهرون الأردنيون قاموا بإحراق مدخل السفارة الإسرائيلية.
📸غضباً من مـ.ـجـ.ـزرة #مستشفى_المعمداني في #غزة.. محاولات لاقتحام السفارة الإسرائيلية في #عمان والأمن الأردني يقمع المحتجين.#مستشفي_المعمداني #مجزره_المعمداني #طوفان_الأقصى pic.twitter.com/cmpXQcDfrP
— وطن. يغرد خارج السرب (@watanserb_news) October 17, 2023
اقتحام السفارة الإسرائيلية في الأردن
وانتشر مقطع مصور رصدته (وطن) من العاصمة الأردنية، يظهر تجمع شبان غاضبين وهم يكبرون ويحاولون التقدم باتجاه السفارة الإسرائيلية.
📸طوفان بشري أمام #السفارة_الإسرائيلية بـ #الأردن؛ تنديداً بمــ.ـجــ.زرة #مستشفى_المعمداني بــ #غزة.#مستشفي_المعمداني #مجزره_المعمداني pic.twitter.com/m4dFpGcqRs
— وطن. يغرد خارج السرب (@watanserb_news) October 17, 2023
وارتفعت حصيلة القتلى في مستشفى المعمداني وسط قطاع غزّة إلى ما يقرب نت الـ900 شهيداً، إثر القصف الإسرائيلي الجنوني.
فيما انتشرت مقاطع أخرى زعم ناشروها أنها توثق لحظات اقتحام المتظاهرين الأردنيين، للسفارة الإسرائيلية في العاصمة الأردنية.
📸"الجيش العربي وين؟".. هتافات المتظاهرين في مدينة #إربد الأردنية بعد مجزرة #مستشفى_المعمداني بـ #غزة pic.twitter.com/KZdvhqenVt
— وطن. يغرد خارج السرب (@watanserb_news) October 17, 2023
وقبل أيام شارك مئات الأردنيين في وقفة قرب سفارة الاحتلال في عمّان، لدعم فلسطين وللعملية العسكرية التي أطلقتها حركة “حماس” من غزة ضد إسرائيل.
📸حشود الأردنيين في الشوارع غضباً بعد مجزرة #مستشفى_المعمداني بـ #غزة . pic.twitter.com/m2906N0jJ0
— وطن. يغرد خارج السرب (@watanserb_news) October 17, 2023
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ويطالب أردنيون وعرب بأقل ما يمكن فعله من الأنظمة العربية الخانعة أمام الكيان وداعميه بالقيام بخطوة طرد سفراء تل أبيب وإغلاق سفارة إسرائيل.