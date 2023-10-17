بعد مجزرة المعمداني.. أردنيون غاضبون يقتحمون السفارة الإسرائيلية (فيديو)

وطن – أفادت وسائل إعلام محلية بأن شبان أردنيين، حاولوا اقتحام السفارة الإسرائيلية في عمان، وسط أنباء عن وصولهم إليها بعد مجزرة مستشفى المعمداني المروعة التي نفذها الاحتلال الإسرائيلي المجرم في قطاع غزة المحاصر.

ونقل موقع “النشرة” عن مصادر أردنية لم يسمها قولها، إن قوات الأمن حاولت السيطرة على محاولات اقتحام السفارة الإسرائيلية في عمّان، والمتظاهرون الأردنيون قاموا بإحراق مدخل السفارة الإسرائيلية.

اقتحام السفارة الإسرائيلية في الأردن

وانتشر مقطع مصور رصدته (وطن) من العاصمة الأردنية، يظهر تجمع شبان غاضبين وهم يكبرون ويحاولون التقدم باتجاه السفارة الإسرائيلية.

وارتفعت حصيلة القتلى في مستشفى المعمداني وسط قطاع غزّة إلى ما يقرب نت الـ900 شهيداً، إثر القصف الإسرائيلي الجنوني.

فيما انتشرت مقاطع أخرى زعم ناشروها أنها توثق لحظات اقتحام المتظاهرين الأردنيين، للسفارة الإسرائيلية في العاصمة الأردنية.

وقبل أيام شارك مئات الأردنيين في وقفة قرب سفارة الاحتلال في عمّان، لدعم فلسطين وللعملية العسكرية التي أطلقتها حركة “حماس” من غزة ضد إسرائيل.

اقرأ أيضاً:

14 شهيدا جراء قصف طائرات الاحتلال منزل عائلة هنية في غزة

ويطالب أردنيون وعرب بأقل ما يمكن فعله من الأنظمة العربية الخانعة أمام الكيان وداعميه بالقيام بخطوة طرد سفراء تل أبيب وإغلاق سفارة إسرائيل.