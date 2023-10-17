بعد فيديو الأسيرة .. متصهين مقرب من الإمارات ينطق بلسان إسرائيل ويشيطن حماس (شاهد)

وطن – مهاجماً فيديو الأسيرة الإسرائيلية ميا شيم الذي نشرته كتائب القسام في غزة، ارتمى المتصهين أمجد طه المقرب من المسؤولين في الإمارات والذي يعرف نفسه بأنه الرئيس الإقليمي للمركز البريطاني لدراسات الشرق الأوسط، مجددا في أحضان الإسرائيليين، بعد تغريدة أراد فيها شيطنة المقاومة الفلسطينية .

ففي تغريدة على منصة “إكس” كتبها بالإنجليزية، نطق أمجد طه بلسان إسرائيلي، قائلا: “نشر إرهابيو حماس فيديو لرهينة إسرائيلية وعيناها ممتلئتان بالخوف. كم من الدموع ذرفت تلك العيون؟. لقد عذبوها وكسروا يدها وأجبروها على القول كل شيء على ما يرام.. يجب أن نتحد من بلجيكا إلى الولايات المتحدة ضد هؤلاء الإرهابيين”.

#Hamas terrorists released a video of an Israeli hostage, her eyes filled with fear. How many tears have those eyes shed? They tortured her, broke her hand, and forced her to say, 'it's all well".

We must unite from Belgium to the USA against these terrorists.#Israel #Gaza pic.twitter.com/ybhHGPgLnO — Amjad Taha أمجد طه (@amjadt25) October 16, 2023

تغريدة المتصهين أمجد طه، جاءت ردا على بث كتائب الشهيد عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة حماس، شريطا مصورا لأسيرة إسرائيلية تحمل الجنسية الفرنسية.

وأظهر الفيديو أحد عناصر كتائب القسام، وهو يلف ضمادة على يد الأسيرة الإسرائيلية، قبل أن تعرف عن نفسها، وقالت إنها تبلغ من العمر 21 عاماً.

وقالت الفتاة إنها كانت في حفلة في ريعيم ساعة الهجوم، وجرى أسرها في منطقة سديروت. مؤكدة أنها تلقت العلاج والمعاملة الحسنة في الأسر بقطاع غزة من قبل مقاتلي حماس.

وأشادت الأسيرة بتعامل أفراد القسام، وكشفت أنها خضعت لعملية جراحية في يدها مدتها 3 ساعات، وحصلت على الرعاية والأدوية المطلوبة. وناشدت المعنيين بعودتها إلى عائلتها بأسرع ما يمكن، وختمت حديثها بالقول: “من فضلكم أخرجونا من هنا”.

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والمتصهين أمجد طه كان قد حرص على توجيه رسائل دعم وتضامن مع الإسرائيليين في خضم الحرب الراهنة على قطاع غزة، متجاهلا المجازر التي ترتكبها قوات الاحتلال.

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كيف تتأكد بأن #مبز زعيم المنبطحين عراب التطبيع في المنطقة وممول هؤلاء👇🏽 المنافقين ؟

ااسمعوا ماذا يقول أحدهم …المدعو أمجد طه

@amjadt25 #طوفان_القدس

#عملية_طوفان_الأقصي #فلسطين_قضية_الشرفاء pic.twitter.com/cKKAnuuCos — عبدالله محمد (@abdullahebb) October 8, 2023

كما اعتاد أمجد طه، أن يظهر عبر وسائل الإعلام العبرية، يعبر فيها دائما تأييده لدولة الاحتلال، ويقول إنهم يعيشون في سلام وازدهار ويحاربون عدوا واحدا.

الدعم العربي والغربي لإسرائيل هو ردّ طبيعي على الجرائم الهمجية التي ارتكبها دواعش غزة وقاموا بنشرها. إزاء هذه الأعمال، لا يمكن إسكات الأصوات العربية التي تقول كلمة حق، لأنّ السكوت هو الجريمة بعينها.

استمعوا إلى أمجد طه وهو صوت شجاع من الخليج: @amjadt25 pic.twitter.com/t2Tux4lV85 — إسرائيل في الخليج (@IsraelintheGulf) October 11, 2023

واثار عدد من النشطاء والإعلاميين في السعودية والإمارات، حالة غضب واسعة عبر مواقع التواصل الاجتماعي خلال الأيام الماضية، بسبب دفاعهم عن إسرائيل وحربها على غزة، واستهداف الشعب الفلسطيني ومقاومته عقب عملية طوفان الأقصى.

ودفع هذا الأمر النشطاء عبر السوشيال ميديا لوصف هؤلاء، الذين جاء على رأسهم الأكاديمي السعودي الدكتور كساب العتيبي، والكاتب الصحفي هاني مسهور المحسوب على الإمارات ويقيم فيها، والناشط المعروف لؤي الشريف، وغيرهم بـ”صهاينة العرب” وأكدوا أنهم يستحقوا هذا اللقب بجدارة.

وراج وسم “أولاد زايد صهاينة العرب“، صبّ من خلاله النشطاء غضبهم الواسع على المتصهينين الذين يدافعون عن الاحتلال.