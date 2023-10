بعد فيديو الأسيرة .. متصهين مقرب من الإمارات ينطق بلسان إسرائيل ويشيطن حماس (شاهد)

وطن – مهاجماً فيديو الأسيرة الإسرائيلية ميا شيم الذي نشرته كتائب القسام في غزة، ارتمى المتصهين أمجد طه المقرب من المسؤولين في الإمارات والذي يعرف نفسه بأنه الرئيس الإقليمي للمركز البريطاني لدراسات الشرق الأوسط، مجددا في أحضان الإسرائيليين، بعد تغريدة أراد فيها شيطنة المقاومة الفلسطينية .

ففي تغريدة على منصة “إكس” كتبها بالإنجليزية، نطق أمجد طه بلسان إسرائيلي، قائلا: “نشر إرهابيو حماس فيديو لرهينة إسرائيلية وعيناها ممتلئتان بالخوف. كم من الدموع ذرفت تلك العيون؟. لقد عذبوها وكسروا يدها وأجبروها على القول كل شيء على ما يرام.. يجب أن نتحد من بلجيكا إلى الولايات المتحدة ضد هؤلاء الإرهابيين”.

#Hamas terrorists released a video of an Israeli hostage, her eyes filled with fear. How many tears have those eyes shed? They tortured her, broke her hand, and forced her to say, 'it's all well".

We must unite from Belgium to the USA against these terrorists.#Israel #Gaza pic.twitter.com/ybhHGPgLnO

— Amjad Taha أمجد طه (@amjadt25) October 16, 2023