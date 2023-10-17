“الليلة وليس الغد”.. خالد مشعل يدعو للنفير العام باتجاه سفارات إسرائيل (فيديو)

وطن – دعا رئيس حركة حماس في الخارج خالد مشعل، العرب والمسلمين حول العالم بالتحرك المباشر وإظهار الغضب أمام سفارات الاحتلال الإسرائيلي في كل مكان، ردا على مجازر الاحتلال داخل قطاع غزة المحاصر وخاصة قصفه الوحشي، الثلاثاء، لمستشفى الأهلي المعمداني وسقوط مئات الشهداء والجرحى. في كل مكان وعدم الانتظار للغد”

وظهر خالد مشعل في كلمة مصورة وهو يخاطب جميع العرب والمسلمين وكل من يناصر القضية الفلسطينية ويدعو للنفير العام: “مطلوب حراك الليلة قبل الغد.. لا تبرحوا ساحتكم وعواصمكم.. أظهروا غضبكم اذهبوا إلى السفارات الصهيونية.”

وأعلنت وزارة الصحة في غزة، ارتفاع عدد ضحايا القصف الإسرائيلي الذي استهدف ساحة مستشفى المعمداني في غزة، معظمهم من النساء والأطفال وفق ما نقلته الأناضول.

وقال المتحدث باسم وزارة الصحة إنهم لا يستطيعون تلبية الاحتياجات وأن “المجزرة كبيرة”، مؤكدا أنه لا يوجد مكان آمن في القطاع من القصف الإسرائيلي العشوائي.

اقتحام السفارة الإسرائيلية في الأردن

ووثقت مقاطع متداولة اقتحام متظاهرين في الأردن مبنى السفارة الإسرائيلية في العاصمة عمان؛ تنديداً بمجزرة مستشفى المعمداني بغزة.

اقرأ أيضاً:

14 شهيدا جراء قصف طائرات الاحتلال منزل عائلة هنية في غزة

وأظهر الفيديو عددا من المتظاهرين الأردنيين، يقتحمون مبنى سفارة تل أبيب في الأردن، فيما وثقت مقاطع أخرى إضرام النيران في محيطها.

وبالتزامن مع فيديو رئيس حركة حماس خالد مشعل يدعو للنفير العام، خرج الالاف من الفلسطينيين يتظاهرون ضد رئيس السلطة محمود عباس، في مدينة رام الله بعد مجزرة المستشفى المعمداني في قطاع غزة.

ويظهر في فيديو نشره نشطاء على موقع “إكس” حشود في الشوارع تهتف قائلة “الشعب يريد إسقاط الرئيس”.