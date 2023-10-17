الانستغرام يحذف مقطع فيديو لنجم فرنسا السابق طالب فيه الحرية لفلسطين (شاهد)

وطن- اشتكى النجم الفرنسي السابق باتريس إيفرا، لاعب مانشستر يونايتد الإنجليزي السابق، من حذف مقطع فيديو نشره عبر حسابه الشخصي على منصة (الانستغرام)، عبر فيه عن رأيه فيما يحدث في فلسطين وقطاع غزة على وجه الخصوص.

وأظهر في مقطع الفيديو الذي نشره النجم الفرنسي إيفرا، موقفه الحاسم تجاه ما يحدث في فلسطين، حيث كان متعاطفاً مع حق الشعب الفلسطيني في الاستقلال ونيل حريته.

حذف مقطع فيديو باتريس إيفرا على الانستغرام

وقال الفرنسي باتريس إيفرا لاعب مانشستر يونايتد السابق، ” الوقوف ودعم الشعب الفلسطيني والمطالبة بمنحه الحرية والسلام، لا يعني بالضرورة دعمي لحركة المقاومة الاسلامية حماس”.

كما وأضاف، ” الفيديو كان مدته 7 دقائق وشرحت فيه وجهة نظري بالتفصيل، إلا أن منصة الانستغرام نشرت دقيقة ونصف منه، وكما وبعدها بحذف الفيديو بشكل كامل”.

وختم إيفرا حديثه، ” بعد حذف مقطع الفيديو، فلن استخدم الانستغرام بعد الآن بسبب سياسته”.

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وحال النجم الفرنسي السابق إيفرا، كحال غيره من النجوم الرياضيين الذي تعرضوا لمضايقات بسبب تضامنهم مع فلسطين، لعل أبرزهم السباح المصري الدولي عبد الرحمن سامح الذي هدد بالقتل، والجزائري يوسف عطال لاعب نادي نيس الفرنسي، والمغربي نصير مزواري لاعب بايرن ميونخ الألماني.

الحرب الإسرائيلية على غزة

وفي سياق أخر متصل، فقد وصلت إحصائية الأولية لعدد الشهداء وفق ما ذكرته وزارة الصحة الفلسطينية حتى الآن، إلى أكثر من 3 ألاف مواطن فلسطيني ، وأكثر من 11 جريح بجراح مختلفة وصفت جراحهم ما بين المتوسطة والخطيرة.

فيما ارتكب جيش الاحتلال الإسرائيلي، مجزرة بحق المدنيين النازحين داخل مشفى الأهلي المعمداني وسط مدينة غزة، والذي راح ضحيتها أكثر من 500 شهيد فلسطيني حتى هذه الساعة.