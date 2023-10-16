“أنا مدين باعتذار لحماس” .. شاهد ما فعله وئام وهاب على الهواء وأثار تفاعلا

وطن – أكد الوزير اللبناني السابق وئام وهاب، أنه مدين باعتذار لحركة حماس بعد أن اعتقد أنها أصبحت “سلطة جديدة.. ولكن اتضح أنها كانت تجهز لليوم الكبير -في 7 أكتوبر– الذي رفع رأس الأمة عاليًا”. حسب وصفه

جاء ذلك خلال كلمة له في اللقاء الوطني اللبناني الفلسطيني، الذي أقيم بدعوة من “حركة المقاومة الإسلامية – حماس”، مواكبة لتطورات معركة “طوفان الأقصى”.

وئام وهاب يعتذر لحركة حماس

وقال وئام وهاب في كلمة له، أنه يعتذر لحماس عن سوء ظنه طوال السنوات الماضية، وقبل أن يكمل كلمته ضجت القاعة بالتصفيق.

وأكمل :” اعتقدنا أنها أصبحت سلطة جديدة إلا أنها كانت في مكان آخر.. القيادي محمد ضيف ورفاقه بجهزون لهذا اليوم الكبير الذي رفع راس الأمة عالياً.”

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وعرف “وهاب” بمواقفه الداعمة للنظام السوري، وقد أسس سنة 2006 تيار التوحيد الذي ينتمي إلى قوى 8 آذار، التي تضم عدة قوى سياسية أهمها حزب الله وحركة أمل والحزب الديمقراطي اللبناني وتيار المردة.

كما عرف بهجومه على رموز المقاومة الفلسطينية وقيادات حماس طوال السنوات الماضية انسجاماً مع موقف النظام السوري منهم.

وفي أيار 2017 هاجم وئاب وهاب، مؤسس حركة حماس الفلسطيني خالد مشعل.

وغرّد عبر تويتر قائلاً: “ليست فلسطين ملكاً لخالد مشعل.. ليبيعها في سوق النخاسة”.

كما هاجم في سبتمبر 2020 رئيس المكتب السياسي لحركة “حماس” اسماعيل هنية، أثناء زيارة قام بها إلى لبنان آنذاك.

وغرد على حسابه في موقع”إكس”-تويتر سابقاً: “دفعت سوريا ثمناً كبيراً دفاعاً عن حماس وحركات المقاومة وكان رد الجميل التآمر على سوريا والمشاركة في تدميرها كما هي مدرسة الأخوان وأردوغان في الغدر.“

وتابع “وهاب”: “اليوم يحل إسماعيل هنية ضيفاً ثقيلاً على لبنان إسمحوا لنا أن نقول لا التوقيت مناسب ولا الضيف مرحب به”.

وانتقد ناشطون ما وصفوه بـ”تلون وئام وهاب” وتبدل مواقفه حسب المصلحة، وعقدوا مقارنات بين هجومه العنيف السابق على حماس، والتغني بها الآن، حسب وصفهم.