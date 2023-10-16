هكذا يُنكل الاحتلال بالمعتقلين الفلسطينيين في الضفة.. فيديو متداول

وطن- يتعمد الاحتلال الإسرائيلي استخدام أساليب قمعية والتنكيل بالمعتقلين الفلسطينيين، حسب فيديو انتشر مؤخراً عبر منصات التواصل بالتزامن مع الحملة الوحشية ضد قطاع غزة المحاصر.

وأظهر مقطع مصور متداول جلوس مجموعة معتقلين فلسطينيين فيما يشبه السجن المفتوح، وتغطية أعينهم وتشغيل موسيقى صاخبة بوضع مكبر صوت قريب منهم.

ولم يذكر المصدر مكان وزمان الفيديو، لكن أساليب التنكيل التي تنفذها سلطات الاحتلال ليست بالجديدة سواء من ناحية تكرارها أو جسامتها.

أساليب إسرائيلية للتنكيل بالمعتقلين الفلسطينيين

ومن تلك الأساليب الضرب بالأيدي والأرجل وأعقاب البنادق وإطلاق قنابل الغاز والصوت والتنكيل بالمعتقلين في مراكز التحقيق.

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وأكدت “هيئة شؤون الأسرى والمحررين” في بيانات سابقة، أن سلطات الاحتلال تنفذ هجمة شرسة بحق الفلسطينيين في محاولة فاشلة لكسر إرادة وصمود الشعب.

ويقول مركز “حنظلة” للأسرى والمحررين، إن الاحتلال يبحث عن مغادرة عجزه، وترميم ردع مهدور أمام منظومة مقاومة باتت أصلب وأقوى وأكثر تكاملًا.

وحسب المركز ذاته يئن جيش الاحتلال تحت وطأة الاستنزاف على الجبهات الثلاث جنوب وشمال فلسطين المحتلة، وفي قلبها بالضفة الغربية، إلى جانب الانعكاس المباشر للأزمة الداخلية بالكيان على فعالية وقدرة جيشه المجرم وقوات الاحتياط فيه.