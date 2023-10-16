مواطن كويتي ينفجر غضباً في ساحة الإرادة ويلعن أمريكا والحكام العرب نصرة لغزة (شاهد)

وطن – انفجر أحد المواطنين الكويتيين المتظاهرين في ساحة “الإرادة” تضامنا ونصرة لفلسطين وغزة، في وجه الجميع، شاتما الولايات المتحدة والزعماء العرب.

وظهر المواطن الكويتي في مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي مبديا غضبه من حالة التخاذل من قبل العالم تجاه غزة وما يحدث فيها من عدوان كبير طال البشر والشجر والحجر.

ووجه المواطن الكويتي العديد من الشتائم للدول الغربية وحكام الدول العربية، قائلاً في فيديو: “يلعن أبو أمريكا لا أبو اللي أسسها لأبوهم من حاكم خانعين إلى الكيان الصهيوني ولأمريكا”.

وتساءل قائلاً: “إلى متى ونحن نرضى بهذا الهوان؟، إلى متى نبقى شعوب عربية بإيدنا سلاح اللي هو كتاب القرآن اللي توحدنا عليه؟”، موضحا انه في حال تم ذلك “والله لبكرة نكون في القدس”.

“ما اخترنا حكامنا”

وتابع معربا عن غضبه من تخاذل الدول العربية بالقول: “احنا من بعد الدولة العثمانية ما اخترنا حكامنا.. احنا لو نختار حكامنا كشعوب عربية والله ما كان هذا حالنا ولا هذا الخنوع اللي احنا فيه أساسا اليوم!”.

وفي فيديو مواطن كويتي يلعن أمريكا أضاف قائلاً: “نحن أمة ما أعزنا الله إلا براية الإسلام، وبدون راية الإسلام لا حد يقول عندنا الحاكم الفلاني ولا الفلاني”، مطالبا إياهم بأن يستريحوا.

وتابع قاصد الحكام العرب: “قاعدين على هالكراسي إلى أن نشوف لهم إن شاء الله شوفة”، متوعدا كل حاكم متخاذل بمصير سيء عند الله.

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“طز فيهم وباللي جابهم”

وقال: “نحن كشعوب الله يحاسبنا على ما في قلوبنا وعلى نياتنا ودعاؤنا”، معبرا عن استيائه مرة أخرى من الحكام العرب قائلا: “طز فيهم وطز باللي جابهم”.

وأردف بالقول: “يا رب تخلصنا من كل متخاذل في هالأمة”، متسائلا: “إلى متى يا حكام خافوا الله فينا؟، حنا عندنا شعور وشوية ضمير “.