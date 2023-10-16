“مسيرة العودة الكبرى”.. الأردنيون يستعدون للزحف نحو الحدود مع فلسطين

وطن – قال الأمين العام لحزب جبهة العمل الإسلامي في الأردن، المهندس مراد العضايلة، إن الشعب الأردني لا يمكنه أن يقبل نكبة جديدة للشعب الفلسطيني، لذا “فهو جيش وراء جيشه العربي ومستعد للدفاع عن قضيتنا وأقصانا وقدسنا”.

ودعا مراد العضايلة في مقطع فيديو نُشر على حسابه في موقع “إكس“، الشعب الأردني إلى مسيرة العودة الكبرى التي ستقام، الجمعة 20/10/2023.

دعوات في الأردن لمسيرات شعبية كبرى دعما لغزة

وتأتي دعوة العضايلة، بالتزامن مع تزايد الدعوات في الأردن إلى تنظيم مسيرات حاشدة نحو منطقة الأغوار الحدودية مع فلسطين المحتلة، والتي يسيطر عليها جيش الاحتلال الإسرائيلي.

وتابع الأمين العام لحزب جبهة العمل الإسلامي: “اليوم الشعب الأردني هو ظهير الشعب الفلسطيني كما كنا في العشرينات”.

واستدرك في المقطع المذكور: “هذا هو الشعب الأردني الذي نعرفه”.

وأردف: “والله إنا جاهزون لنكون جنوداً في معسكر بلدنا للدفاع عن قضيتنا وقدسنا وأقصانا وغزتنا العظيمة”.

وكان الأمين العام لجبهة العمل الإسلامي المهندس مراد العضايلة، قال في المؤتمر الصحفي الذي عقده التحالف الوطني لمجابهة صفقة القرن، الأربعاء الماضي 11-10-2023، إن التطورات التي حصلت في المشهد الفلسطيني تجعل الأردنيين اليوم- كما كانوا على الدوام – في نضالهم ونصرتهم لأهلنا في القدس وفلسطين.

وأضاف: “نحن لن ننسى تضحيات شهدائنا على أرضها، ولن ننسى دور عشائرنا التي كانت على الدوام مع القضية، وإن سقطت المقاومة في غزة – لا قدر الله – فالتالي هو الأردن إن لم نتحرك”.

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تنديد بالاعتداءات الإسرائيلية

وشهدت محافظات الأردن المختلفة على مدار الأيام الماضية تظاهرات شعبية تندد بالهجمات الإسرائيلية على قطاع غزة وتدعم المقاومة الفلسطينية.

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وتأتي دعوات التظاهر في الأردن دعما لفلسطين، عقب تصريحات لوزير الداخلية الأردني مازن الفراية قال فيها إن “الوصول إلى منطقة الحدود والأغوار، يعرض حياة المواطنين للخطر؛ نظرا لخصوصية المنطقة من ناحية أمنية”.

وأكد “الفراية” في تصريحات لوكالة الأنباء الرسمية “بترا” أن الحكومة “تحرص على تجنيب مواطنينا التعرض لأية مخاطر في حال وصولهم إلى منطقة الحدود أو الأغوار”، لكنه أكد في الوقت ذاته “حق المواطنين في التعبير والتضامن مع الأهل في فلسطين المحتلة”.