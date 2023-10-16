فندق “فور سيزونز قطر” يرد على صحفي أمريكي مقيم بالإمارات لمّح لمكان إقامة إسماعيل هنية!

وطن- رد فندق “فور سيزونز قطر” على محاولة الصحفي الأمريكي جريج كارلستروم، الهمز واللمز جول مكان تواجد رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية.

وأعاد “كارلستروم” المقيم في الإمارات والذي يعمل مراسلا لمجلة “الإيكونوميست” في الشرق الأوسط، نشر كلمة إسماعيل هنية التي أكد فيها على أن الفلسطينيين في قطاع غزة متشبثون بأرضهم ويرفضون محاولات التهجير القصرية إلى مصر، وعلق عليها بالقول:” من المفترض أن الرجل الذي طلب من الفلسطينيين في غزة ألا يغادروا أراضيهم قد ألقى هذه الكلمات من مكان ما على بعد مسافة قصيرة بالسيارة من فندق فورسيزونز في الدوحة”.

وبدا واضحا من تعليق “كارلستروم” أنه يحرض على فندق “فورسيزونز الدوحة”، كما بدا واضحا محاولته إيصال معلومة عن مكان إقامة إسماعيل هنية مما يجعله تحت وقع تهديد أمني خطير قد يؤدي لمقتله أو اغتياله من قبل الاحتلال.

وفي هذا السياق ونفيا لمزاعمه، رد فندق “فورسيزونز” الدوحة على تغريدته، بالقول:”يمكننا أن نؤكد أن إسماعيل هنية لا يعيش أو يقيم في فندق فور سيزونز الدوحة”.

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إسماعيل هنية يؤكد تجذر الفلسطينيين في أرضهم

وكان رئيس المكتب السياسي لحركة حماس اسماعيل هنية قد أكد في كلمة له من الدوحة أن الفلسطينيين “لن يتركوا غزة”، إلى مصر ووجه التحية إلى مصر لموقفها الرافض لتهجير الفلسطينيين إلى أراضيها.

إسماعيل هنية لمصر: قراراكم هو قرارنا!

وقال هنية في كلمة تلفزيونية: “أهل غزة متجذرون في أرضهم ولن يخرجوا منها مهما فعلت إسرائيل”، متابعا: “نقول لمصر قراركم هو قرارنا وسنفشل المخطط الإسرائيلي المدعوم من الإدارة الأمريكية” في إشارة إلى دعوات إسرائيلية للفلسطينيين للخروج من غزة صوب سيناء.

يشار إلى أن قطر تستضيف على أراضيها المكتب السياسي لحركة حماس عقب إغلاقه في سوريا بعد إعلان تأييدها للثورة السورية ضد بشار الأسد ونظامه منذ 12 عاما.

وتداولت أنباء مؤخرا عن عمل جدي ودؤوب لإعادة فتح مكتب حركة حماس في دمشق عقب المصالحة التي تمت بين الحركة والنظام السوري مؤخرا برعاية إيرانية.