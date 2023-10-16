عملية طعن تستهدف إسرائيليين في دبي.. “معاريف” تؤكد والإمارات تنفي

وطن- زعمت وسائل إعلام إسرائيلية وقوع عملية طعن ضد إسرائيليين في دبي داخل الإمارات العربية المتحدة، وفق ما رصدته (وطن) عن صحيفة “معاريف” العبرية، فيما نفت وكالة الأنباء الإماراتية هذه المعلومات وأكدت عدم صحتها.

وتحدثت العديد من الوسائل العبرية عن اشتباه بعملية طعن في دبي، أدت لإصابة 4 إسرائيليين في إحصائية أولية، فيما دارت أنباء عن اعتقال سلطات أبوظبي للفاعل.

وكان إعلام عبري قد ذكر في أيار/مايو الماضي، أن مواطناً إسرائيلياً قُتل طعناً في مدينة دبي الإماراتية.

وأشار إلى أن الحادثة وقعت على خلفية صراع طويل بين منظمات إجرامية إسرائيلية.

الإمارات تنفي تعرض إسرائيليين للطعن في دبي

من جانبها نفت الإمارت صحة التقارير المتداولة عن تعرض 4 إسرائيليين للطعن في الدولة الخليجية، وذلك عبر بيان لشرطة دبي.

البيان الذي نقلته وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية “وام” عن شرطة دبي، جاء فيه أن “شرطة دبي تنفي ما تم تداوله حول تعرض 4 إسرائيليين للطعن في دبي، وأنها تؤكد أن أمن وسلامة الجميع من أهم أولويات دولة الإمارات.”

وتابع البيان: “كما تدعو الجميع للاعتماد على المصادر الرسمية للأخبار والابتعاد عن تداول الشائعات والأخبار المغلوطة.”

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وذكر حساب سام يوسف على منصة إكس (حسبما رصدته وطن) أن منفذ العملية فلسطيني مقيم في لبنان سافر إلى دبي مؤخراً، ونفذ تلك العملية دون ورود معلومات رسمية تؤكد أو تنفي هذا الادعاء.

وانتشر مقطع مصور (متداول عبر المنصات) من مصدر عبري، قيل إنه للحظة اعتقال منفذ العملية في غرفة مظلمة قبل القيام بالقبض عليه على ما يبدو.

وتقف الإمارات العربية المتحدة موقفاً مخزياً لصالح الاحتلال الإسرائيلي وهو أمر غير مستغرب، كونها طبعت العلاقات مع تل أبيب واستقبلت مسؤولين إسرائيليين واحتضنتهم في الوقت الذي يقومون به بممارسة الإجرام والوحشية بحق الشعب الفلسطيني.