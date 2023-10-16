على الهواء.. رد فعل مراسل “العربي” على صراخ شرطي إسرائيلي وتهديده

وطن – هدد شرطي مسلح من جيش الاحتلال الإسرائيلي، مراسل قناة العربي “أحمد دراوشة” على الهواء مباشرة، في موقف يشير إلى مدى التأزم والاحتقان اللذين يعيشهما الاحتلال الإسرائيلي بعد تعرضه لأكبر هزة منذ احتلاله فلسطين قبل أكثر من 75 عاماً، جراء عملية “طوفان الأقصى”.

وبحسب مقطع فيديو بثته القناة ظهر الشرطي الإسرائيلي مديراً ظهره للكاميرا، وهو يهدد بيده المراسل “دراوشة” في منطقة “أسدود” ويلوح بيده اليمنى، وبدا وكأنه يتأهب لضربه.

شرطي إسرائيلي يهدد مراسل “العربي”

وقال المراسل لمذيع الاستوديو بعدما انقطع للحديث بالعبرية للحظات مع الشرطي الذي ظهر غاضبا، إن “عناصر من الشرطة الإسرائيلية يراقبون ما نتحدث به، وخرج الشرطي الذي ظهر في الفيديو للصراخ بهذه الطريقة والتهديد بطبيعة الحال”.

وبعد لحظات عاد الشرطي الإسرائيلي الموتور، ليظهر وجهه أمام الكاميرا ويهدد طاقم قناة العربي، مجددا.

وكشف المراسل “دراوشة” أن الشرطي مسلح ويحمل مسدساً على جنبه وكان معه مسلحون آخرون داخل سيارتهم، كما قال.

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وبينما غادرت شرطة الاحتلال بعد ذلك الموقع، تابع مراسل قناة “العربي” الذي لازم مكانه نقل رسالته مباشرة على الهواء.

اعتداءات الاحتلال على الصحفيين

وليست هذه هي المرة الأولى التي يتعرض فيها صحفيون لوسائل إعلام عربية وغربية، للاعتداء أثناء تغطيتهم لتداعيات عملية “طوفان الأقصى“.

ومنذ أيام تعرض صحفيون من شبكة “بي بي سي” للاعتداء والاحتجاز تحت تهديد السلاح بعد أن أوقفتهم الشرطة في مدينة تل أبيب الإسرائيلية وهم يغطون ما يجري في الأراضي المحتلة.

وقالت الشبكة في تقرير لها إن مراسليها “مهند توتونجي” و”هيثم أبو دياب” وفريق “بي بي سي” العربي، كانوا في طريقهم إلى أحد الفنادق، الخميس، عندما تم اعتراض سيارتهم.

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وتم جرهم من السيارة التي تحمل علامة BBC حمراء اللون وتم تفتيشهم ودفعهم إلى الحائط.

وقال “توتونجي” و”أبو دياب” إنهما عرفا نفسيهما بأنهما صحفيان في “بي بي سي” وأظهرا لشرطة الاحتلال بطاقات هويتهما الصحفية. وأثناء محاولته تصوير الحادث، قال “توتونجي” إن هاتفه أُلقي على الأرض وأصيب في رقبته، ويأتي هذا الحادث ضمن اعتداءات الاحتلال على الصحفيين ومنعهم من التغطية ونقل جرائمه.