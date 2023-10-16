تعامل استفزازي من بايدن تجاه سيدة صرخت في وجهه لوقف الحرب على غزة (فيديو)

وطن- قاطعت سيدة، كلمة كان الرئيس الأمريكي جو بايدن، بهتاف تضامنت به مع الفلسطينيين في ظل الحرب الإسرائيلي على قطاع غزة، فيما تجاهلها حاكم البيت الأبيض بطريقة وصفت بالمستفزة.

وانتشر مقطع فيديو، ظهر فيه بايدن وهو يتجاهل السيدة التي دعت لوقف الحرب على قطاع غزة، في واقعة حدثت خلال إلقاء الرئيس الأمريكي كلمة في أحد المؤتمرات.

البداية كانت مقاطعة السيدة لبايدن، الذي قال: “لا أعرف من الذي يصرخ هناك لكني لا أستطيع سماعك”، فصرخت السيدة قائلة: “دع غزة تعيش.. أوقف إطلاق النار هناك.. أوقف إطلاق النار الآن”.

وعلى الرغم من تفاعل بعض الحاضرين مع صراخ السيدة، إلا أن بايدن تجاهلها قائلا: “لا أستطيع سماعها، ماذا تقول؟”، ثم أضاف: “شكرا على الرغم من عدم معرفة ما تقولينه لعدم إمكانية سماعك”، ما أثار ضحك الحاضرين في مؤشر على السخرية من هذه الدعوة الإنسانية.

وكررت السيدة صراخها: “دع غزة تعيش، أوقف إطلاق النار هناك”.

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موقف بايدن من الحرب في غزة

ويبدو أن هذا الموقف هو المعبر الحقيقي عن السياسات الأمريكية الداعمة للحرب الإسرائيلية على غزة، وذلك على الرغم من محاولة بايدن إظهار نفسه حريصا على المدنيين في قطاع غزة.

ففي مقابلة مع قناة CBS، دعا بايدن إلى حماية المدنيين في غزة، متحدثا عن أن عملت الولايات المتحدة الأمريكية على تخفيف نقص الغذاء والماء والغاز.

كما أن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، تحدث عن جهود تبذلها بلاده بالتنسيق مع عدة دول في المنطقة، بخصوص الوضع الإنساني في غزة، وتحديدا إدخال المساعدات.

غير أن هناك الكثير من الانتقادات والاتهامات الموجهة للإدارة الأمريكية بأنها تشجع إسرائيل على جرائمها الوحشية التي ترتكبها في غزة والتي صنفتها منظمات دولية بأنها ترقى إلى جرائم الحرب والإبادة الجماعية.