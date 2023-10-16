بينها خلافات بين نتنياهو ووزير دفاعه.. أسباب تأخر الاجتياح البري الإسرائيلي لقطاع غزة

وطن- نشر موقع “ميدل إيست آي”، تقريرا تحدث فيه عن أسباب تأخُّر الاجتياح البري الإسرائيلي لقطاع غزة، مشيرا إلى خلافات في الرأي قد تكون السبب في ذلك.

وقال التقرير، إنه بينما تستعد إسرائيل لشن اجتياحها البري لغزة، بدأت الشقوق في الظهور حول ما يجب القيام به بعد ذلك، بينما يدرس المخططون العسكريون هناك الخيارات.

أسباب تأخر الاجتياح البري

وتعهدت إسرائيل لعدة أيام بأن الغزو البري لغزة وشيك، لكن الخلافات في الرأي داخل جهاز الأمن الإسرائيلي تعيق الهجوم المخطط له.

أحد المخاوف الرئيسية التي تؤخر الغزو هو رد الفعل المحتمل من قبل حركة حزب الله اللبنانية. وتعتقد قوات الاحتلال أنه كلما تصاعدت العمليات الإسرائيلية في غزة، تتصاعد كذلك عمليات حزب الله.

هناك عامل آخر يتعين على المخططين العسكريين الإسرائيليين أن يأخذوه في الاعتبار، وهو ما يجب فعله إذا تورطت إيران، داعمة حزب الله، وما سيكون رد فعل إسرائيل في هذه الظروف.

وحذر وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، إسرائيل مرارا وتكرارا من أنها إذا لم توقف عدوانها على غزة فإنها ستتدخل.

وقال أمير عبد اللهيان: “إذا لم تتوقف الاعتداءات الصهيونية فإن أيدي جميع الأطراف في المنطقة على الزناد”.

وتصاعدت التوترات بالفعل على الحدود الشمالية لإسرائيل مع لبنان، حيث تبادلت المقاومة الفلسطينية وحزب الله إطلاق النار مع الجيش الإسرائيلي.

مخاوف أمريكية

وبينما وعدت الولايات المتحدة بدعمها الكامل لإسرائيل، أثارت إدارة جو بايدن أيضًا مخاوف بشأن الخطوات التالية لإسرائيل.

وبحسب تقارير إعلامية أميركية، فإن الأشخاص المطلعين على موقف إدارة بايدن يقولون إن البيت الأبيض يخشى ألا يكون لدى إسرائيل خطة لما سيأتي بعد أي غزو لغزة.

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ولذلك فإن المسؤولين الأميركيين يضغطون على إسرائيل لحملها على التفكير فيما هو أبعد من الهدف المباشر المتمثل في القضاء على حماس.

وذكرت المصادر، التي طلبت عدم الكشف عن هويتها، أن فريق بايدن يخشى من أن الغزو البري، مع عدم وجود نقطة نهاية واضحة، يمكن أن يدفع إسرائيل إلى أزمة عميقة سيكافح حلفاؤها في الولايات المتحدة والدول الغربية الأخرى لاحتوائها.

خلافات بين نتنياهو ووزير دفاعه

داخل إسرائيل، تصل الخلافات حول ما يجب فعله إلى مكتب رئيس الوزراء، حيث يتصادم وزير الدفاع يوآف غالانت ورئيس الوزراء بنيامين نتنياهو حول إدارة الحرب.

وذكر تقرير للقناة 13 الإسرائيلية أن نتنياهو يعارض فكرة توسيع الحرب لتشمل مناطق أخرى، في حين يؤيد جالانت الفكرة. ولا تقتصر الخلافات على سير الغزو المخطط له.

ومنع مسؤولون كبار في مكتب رئيس الوزراء، مسؤولين حكوميين آخرين من العمل مع فريق عمل تابع لوزارة الدفاع لإصلاح البنية التحتية بالقرب من غزة لأنه كان يرأسه أحد المعارضين للتعديلات القضائية.

وبحسب صحيفة هآرتس، يرأس فرقة العمل اللواء روني نوما، الذي شارك في العديد من المظاهرات المناهضة للتعديلات القضائية.

الغضب على الأسرى

وهناك أيضًا إحباط يختمر في إسرائيل بشأن الأسرى المحتجزين في غزة، وقد تعرض نتنياهو لانتقادات حادة بسبب تعامله مع الوضع.

وقد تجمع المتظاهرون أمام وزارة الدفاع ودعوا نتنياهو إلى الاستقالة، حيث قالت عائلات الأسرى إنهم يشعرون بالتخلي عنهم ولم يتم تزويدهم إلا بالقليل من المعلومات.

واتهم بعض الإسرائيليين، نتنياهو ووزرائه بالاهتمام ببقائهم السياسي أكثر من إعطاء الأولوية لسلامة الأسرى.

وعينت إسرائيل الجنرال المتقاعد جال هيرش منسقا لعودة الأسرى والمفقودين. ولا يزال مصير الأسرى الإسرائيليين المحتجزين في غزة مجهولاً، وقالت حماس إن الغارات الجوية الإسرائيلية على المنطقة أدت إلى مقتل بعض الأسرى.

وقال سفير إسرائيل لدى الأمم المتحدة، جلعاد إردان، إن القلق بشأن الأسرى لن يوقف إسرائيل، ولن يمنعها من القيام بما يتعين علينا القيام به من أجل تأمين مستقبلها، على حد تعبيره.

وبالمثل، قال يوسي شيلي المدير العام لمكتب رئيس الوزراء: “الرهائن حقيقة. والهجمات حقيقة. هذا هو القرار”، في إشارة ضمنية إلى أن قصف غزة سوف يستمر، بغض النظر عما إذا كان الهجوم سيؤدي إلى مقتل الأسرى.

كما دعا وزير المالية بتسلئيل سموتريش، في اجتماع لمجلس الوزراء، إسرائيل إلى ضرب حماس بوحشية، وعدم أخذ قضية الأسرى في الاعتبار أكثر من اللازم، وهو الرأي الذي أدى إلى انقسام الرأي بين الإسرائيليين.

وهبت تسيبي نافون المستشارة المقربة ومديرة مكتب زوجة نتنياهو، سارة، للدفاع عن رئيس الوزراء في مواجهة السخط المتزايد بشأن تعامله مع الحرب المستمرة.

ونشرت نافون عددًا من المنشورات التحريضية الأخرى، بما في ذلك واحدة قالت فيها إن الإسرائيليين اليساريين بحاجة إلى الإبلاغ عن ملفاتهم الشخصية على فيسبوك بشكل جماعي.

وكتبت على صفحتها على فيسبوك، المغلقة حاليا: “لم ننته من دفن موتانا بعد، نحن فقط في بداية الحرب، والخونة من اليسار مستمرون في التحريض.. دعونا نغلق الصفحة في وجههم! أبلغوا فيسبوك بشكل جماعي! هذه المرة سنقاوم ونحمي رئيس وزرائنا!”