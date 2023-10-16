المغربي حكيم زياش يتضامن مع فلسطين بتدوينة عبر حسابه (صور)

وطن- تضامن النجم المغربي الدولي حكيم زياش، لاعب نادي غلطة سراي التركي، مع فلسطين بتدوينة نشرها عبر حسابه الشخصي على موقع الانستغرام، إثر الحرب الإسرائيلية العنيفة على قطاع غزة والمستمرة لليوم ال11 على التوالي.

وقام المغربي زياش، بمشاركة منشور عبر خاصية استوري على حسابه الشخصي، يتضمن مقولة للداعية الإسلامي والمدافع عن حقوق الإنسان مالكوم إكس، جاء فيها: ” إذا لم تكن حذرا، فإن الصحف ستجعلك تكره الأشخاص الذين يتعرضون للاضطهاد، وتحب من يمارسون القمع”.

تضامن حكيم زياش مع فلسطين

كما وأرفق لاعب غلطة سراي التركي زياش، للدمار الذي تعرضت له غزة، جراء الحرب الإسرائيلية المستمرة على القطاع، تعبيراً عن تضامنه ودعمه لفلسطين.

كما وتضامن حكيم زياش مع مواطنه نصير مزواري لاعب نادي بايرن ميونخ الألماني، الذي يتعرض لحملة شرسة من قبل ناديه ووسائل الإعلام الألمانية بسبب موقفه الداعم للقضية الفلسطينية.

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وقام المغربي زياش بنشر صورة لزميله مزاوري عبر حسابه الشخصي، تعبيراً عن تضامنه مع اللاعب جراء الحملة العنصرية ضده من قبل النادي ووسائل الإعلام الألمانية المنحازة للكيان الصهيوني، كحال حكومتهم الداعمة لإسرائيل منذ بداية الحرب على قطاع غزة.

تضامن نجوم كرة القدم مع فلسطين

وتضامن العديد من نجوم كرة القدم مع فلسطين، جراء ما تتعرض له من حرب عنيفة من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة، لعل أبرزهم محمد النني ورياض محرز وكريم بنزيما ونصير مزواري ويوسف عطال وغيرهم.

وارتقى أكثر من 2500 شهيد فلسطيني جلهم من الأطفال والنساء والشيوخ، وأصيب أكثر من 9 ألاف بجراح مختلفة، جراء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، وفق ما ذكرته وزارة الصحة الفلسطينية حتى الآن.