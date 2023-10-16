المتطرف إريك زمور يطالب 6 ملايين فرنسي مسلم بالرحيل للسعودية (فيديو)

وطن – أطل السياسي الفرنسي إريك زمور، بفيديو يطالب فيه مسلمي بلاده في فرنسا بالذهاب للسعودية لأنهم مسلمين، في أحدث تصريحات متطرفة لمرشح الرئاسة الفرنسية الفاشل.

ودعا اليميني المتطرف، 6 ملايين فرنسي مسلم بالذهاب للعيش في السعودية قائلاً: “ما دمتم تصلّون كالسعوديين وتلبسون كالسعوديين وتأكلون كالسعوديين وتتحدثون كالسعوديين وتفكرون كالسعوديين فلتذهبوا إلى السعودية”.

وتابع إريك زمور في فيديو نشره عبر حسابه في منصة إكس في دعوته الفرنسيين المسلمين للرحيل إلى السعودية: “فلتذهبوا للعيش هناك كما فعل كريم بنزيما.. نحن في فرنسا نعيش على الطريقة الفرنسية وليس على الطريقة السعودية”.

إيريك زمور يثير ضجة واسعة

وأثار السياسي الفرنسي المتطرف إريك زمور ضجة واسعة، بتصريحه العنصري الذي انتقدته بشدة أيضا الإعلامية الجزائرية خديجة بن قنة، في تغريدة عبر حسابها الرسمي بموقع “إكس”.

كما علق عبد سوريج: “في فرنسا يوجد أزيد من ١٢ مليون مسلم… اذا اشتد القتال في سيتحولون طوفانا يجرف داعمي الكيان العبري في فرنسا”.

في فرنسا يوجد أزيد من ١٢ مليون مسلم… اذا اشتد القتال في سيتحولون طوفانا يجرف داعمي الكيان العبري في فرنسا. وشباب ضواحي باريس اغلبيتهم يملكون اسلحة. يمكن لطوفان الاقصى أن يشعل حربا أهلية في فرنسا. — abdelrhaffar SOUIRIJ (@asouiriji) October 16, 2023

وأضاف حول الفرنسي إريك زمور: “شباب ضواحي باريس اغلبيتهم يملكون اسلحة. يمكن لطوفان الاقصى أن يشعل حربا أهلية في فرنسا”.

وقالت جيهان القادري: “الاصوات التي حصل عليها كفيلة بمعرفة حجمه السياسي في فرنسا،بالمقابل هناك ميلونشون وماتيلد بانو لديهم مواقف شجاعة”.

إريك زمور من هو؟

والمتطرف إريك زمّور رئيس حزب “روكونكيت” أو “الاستعادة” المناوئ للمهاجرين والمسلمين، وكان قد حذر مما وصفه “الحقد الذي تحمله الأجيال المهاجرة ضد فرنسا”.

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وذكر إيريك أن ولاء المهاجرين وأولادهم لأوطانهم الأصلية أكبر منه لفرنسا، وبالتالي فإن إدماجهم في المجتمع الفرنسي سيفشل.

وفي ديسمبر 2021، أعلن زمور ترشحه للرئاسة وسط تحذيرات من المهاجرين ووعود بإعادة الهيبة إلى فرنسا ودورها في المجتمع الدولي، عبر منعهم من الوصول إلى البلاد.