الطاهر بن جلون “سقط في وحل السفالة”.. هل “نوبل” المقابل؟

وطن – تسببت تصريحات الروائي المغربي الفرنسي الطاهر بن جلون، بغضب عربي وفلسطيني واسع انعكس في منصات التواصل، بسبب ما كتبه في مجلة “لوبوان” الفرنسية عن الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة بعد عملية “طوفان الأقصى” ووصفه لعناصر المقاومة الفلسطينية من حماس بأنهم “أسوأ من الحيوانات”.

وقال الطاهر بن جلون في مقال له بالصحيفة المذكورة، في العدد الصادر يوم 13 تشرين الأول/أكتوبر: “إن القضية الفلسطينية ماتت يوم قيام عملية طوفان الأقصى بسبب عناصر متعصبة غارقة في إيديولوجية إسلامية من أسوأ الأنواع”.

كما وصف الروائي المغربي حماس بأنها “عدو للشعب الفلسطيني إلى جانب كونها عدواً للاحتلال”.

ولم يكتف بتلك التصريحات المقيتة بل ذهب إلى أبعد من ذلك حين وصف أبطال حماس بأنهم “أسوأ من الحيوانات”، مكرراً ما ذكره مسؤولوا الاحتلال وكأنه الناطق باسمهم.

غضب واسع من تصريحات الطاهر بن جلون

وأثارت تلك التصريحات العنصرية المقيتة غضباً واسعاً انعكس في منصة “إكس” (تويتر سابقاً)، ومنها ما كتبه الشاعر سعد الياسري: “ربما ليس للسفالة، والانحطاط لون ولا دين.. لكن لهما اسماً بالتأكيد”.

وتصدر اسم الطاهر بن جلون منصة “إكس”، وعليها كتبت إيمان عن الروائي صاحب الإساءة المقيتة للفلسطينيين بأبيات جاء فيها: “لأن الخيلَ قد قلَّت .. تحَلَّت.. حميرُ الحيِّ بالسّرج الأنيقِ .. إذا ظهر الحمارُ بزيِّ خيلٍ تَكَشّفَ أمرُهُ عندَ النهيقِ”.

وشارك عبد الله الزغبي صورة عن تصريحات الروائي المغربي وعلق عليه: “الطاهر بن جلون أو النجس بن صهيون.. يقف في صف الطغيان والعدوان نشر مقالة تنضح بالخسة في صحيفة لوبوان الفرنسية عن حرب غزة”.

فيما كتب طه سويدي:”جائزة أحقر وأحط موقف لعربي تجاه المجزرة الصهيونية الحالية تذهب عن جدارة واستحقاق للروائي المغربي الطاهر بن جالون عن تصريحه السافر والمقزز لصحيفة لوبوان الفرنسية.”

وتابع حول الطاهر بن جلون الذي سقط في وحل السفالة:”شكرا لفلسطين مرة أخرى على كشفها المستمر لحقيقة من ابتليت بهم الثقافة العربية.”

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حتى أن الكاتب والمفكر الإماراتي عبد الخالق عبد الله، نفسه وهو المقرب من حكام الإمارات، الدولة الخليجية التي طبعت علاقاتها رسميا مع الاحتلال ويصفها نشطاء بأنها “مستعمرة إسرائيلية جديدة في المنطقة العربية”، انتفض مهاجما الطاهر بن جلون.

وقال في تغريدة عبر حسابه الرسمي بموقع “إكس“: “كنت اتوقع ان يكون صاحب هذا المقال كاتب اسرائيلي صهيوني متعصب لكنه اتضح ان المقال لكاتب مغربي معروف هو الطاهر بن جلون.”

كنت اتوقع ان يكون صاحب هذا المقال كاتب اسرائيلي صهيوني متعصب لكنه اتضح ان المقال لكاتب مغربي معروف هو الطاهر بن جلون الذي يقول: ان ما فعلته حماس لم تكن لتفعله الحيوانات، فحماس مقاومة بلا ضمير بلا اخلاق ولا انسانية. ما رأيكم 🎤 https://t.co/VNGr3LYItO — Abdulkhaleq Abdulla (@Abdulkhaleq_UAE) October 16, 2023

وغرد مأمون فندي في منصات التواصل مشيرا إلى أن المغربي الطاهر بن جلون الذي سقط في وحل السفالة، ربما وصل لهذا الانحطاط ويغازل الاحتلال والغرب لأجل الحصول على جائزة نوبل.

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وكتب في هذا السياق:”الطاهر بن جلون يغازل الظلم من اجل الحصول ربما على نوبل او غيرها من الجوائز.. كما قال احدهم احنا فقرا أوي.. بلهجته وبلهجتي فقرا قوي.”

يذكر أن الطاهر بن جلون كاتب مغربي فرنسي من مواليد 1944، ولد في فاس في المغرب.

ودرس في جامعة محمد الخامس، وأثار ضجة واسعة بكتاباته ذات التوجه العلماني في الصحافة الفرنسية والتي تجسدت في إنتاجه الأدبي.