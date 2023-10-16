الرئيس الكولومبي يحرج الزعماء العرب ويهدد بقطع العلاقات مع إسرائيل ويشبه الاحتلال بالنازية

وطن- في رسالة شديدة اللهجة، شن الرئيس الكولومبي، غوستافو بيترو، هجوما عنيفا على إسرائيل، مهددا إياها بقطع العلاقات الدبلوماسية معها، وذلك ردا على استدعاء وزارة خارجية الاحتلال للسفير الكولومبي على خلفية الإدانات التي أدلى بها الرئيس بيترو ضد المذبحة الإسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني، وكذلك قرارها بوقف الصادرات الأمنية إلى كولومبيا.

وكان المتحدث باسم الخارجية الإسرائيلية ليئور حيات قد أعلن عبر حسابه على منصة “X” (تويتر سابقا) أنه “تمت دعوة سفير كولومبيا في إسرائيل، مارغريتا مانجاريز، لمحادثة توبيخ، احتجاجا على التصريحات المعادية للسامية للرئيس الكولومبي، غوستافو بيترو، ضد دولة إسرائيل، خلال الأسبوع الأخير”.

وقال أنه ردا على ذلك “قررت إسرائيل في أول رد وقف عمليات التصدير الأمنية إلى كولومبيا.”

رد حاسم من الرئيس الكولومبي على إسرائيل

من جانبه، رد الرئيس الكولومبي غوستافو بيترو ردا قويا وحاسما على المتحدث باسم الخارجية الإسرائيلية، قائلا:” إذا اضطررنا إلى تعليق العلاقات الخارجية مع إسرائيل، فإننا سنعلقها.”

وأضاف:” نحن لا نؤيد الإبادة الجماعية. رئيس كولومبيا لا يتعرض للإهانة. وإنني أدعو أمريكا اللاتينية إلى إظهار تضامن حقيقي مع كولومبيا. وإذا لم يكن قادرا، فإن تطور التاريخ هو الذي سيقول الكلمة الأخيرة كما حدث في حرب تشاكو الكبرى. ”

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وأوضح غوستافو بيرو أنه في حالة لم يلق تضامنا من دول أمريكا الجنوبية، فإنه :”لن يتمكن يائير كلاين ولا ريفال إيثان من تحديد تاريخ السلام في كولومبيا. لقد أطلقوا العنان للمذبحة والإبادة الجماعية في كولومبيا”.

وأضاف:” أطلب من شعب إسرائيل المساعدة في تحقيق السلام في كولومبيا والمساعدة في تحقيق السلام في فلسطين والعالم. إن كولومبيا، كما علمنا بوليفار ونارينيو، هي شعب مستقل ذو سيادة وعادل.”

طلب الصفح

وزاد بالقول:”يومًا ما سيطلب منا جيش وحكومة إسرائيل الصفح عما فعله رجالهم في أرضنا، مما أدى إلى إطلاق العنان للإبادة الجماعية.”

وقال:” سوف أعانقهم وسوف يبكون على مقتل أوشفيتز وغزة، وعلى أوشفيتز الكولومبي. ستتم هزيمة هتلر من أجل خير الإنسانية وديمقراطيتها وسلامها وحريتها في العالم”.

أفعال مشابهة للنازية

وكان الرئيس الكولومبي قد رد قبل أيام على قول وزير الدفاع الإسرائيلي يوفا غلانت إن سكان غزه حيوانات على هيئة بشر” ، قائلا:” هذا ما كان يقوله النازيون عن اليهود.. لا يجب أن يسمح العالم بعودة النازية من جديد”.

وأضاف أن “خطاب الكراهية هذا إذا استمر لن يؤدي إلا إلى محرقة”.

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وقال في تغريدة أخرى أن “الطريقة الوحيدة لكي ينام الأطفال الفلسطينيون بسلام هي أن ينام الأطفال الإسرائيليون بسلام. الطريقة الوحيدة لكي ينام الأطفال الإسرائيليون بسلام هي أن ينام الأطفال الفلسطينيون بسلام. إن الحرب لن تحقق ذلك أبدا، ولا يمكن تحقيقها إلا من خلال اتفاق سلام يحترم الشرعية الدولية وحق الشعبين في العيش الحر”.

كما أرفق “بيترو” مجموعة من الصور لأطفال فلسطينيين استشهدوا في الحرب المندلعة حاليا، وعلق عليها بالقول:”هذه الصور لأطفال فلسطينيين قُتلوا على يد الاحتلال غير الشرعي لأراضيهم.”