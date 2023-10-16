أكرم توفيق نجم الأهلي المصري يدعم فلسطين بارتداء علم بلادها (صور)

وطن- تضامن نجم الأهلي المصري أكرم توفيق مع فلسطين، بارتداء قميص علم بلادها، إثر الحرب الإسرائيلية العنيفة بحق المدنيين من الأطفال والنساء والشيوخ على قطاع غزة لليوم ال11 على التوالي.

ونشر لاعب الأهلي المصري توفيق، صورة عبر حسابه الشخصي على منصة (X)، وهو يرتدي قميص حمل علم دولة فلسطين، تعبيراً عن تضامنه مع شعب فلسطين وجاره الشقيق، إثر الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.

أكرم توفيق يدعم فلسطين

كما ونشر اللاعب أكرم توفيق عبر حسابه في وقت سابق، أغنية الحجة الفلسطينية حليمة الكسواني، “شدوا بعضكم يا أهل فلسطين ..”، مرفقاً علم بلاده مصر وفلسطين على مقطع الفيديو.

وتضامن أكرم توفيق كغيره من نجوم كرة القدم العرب والأجانب مع القضية الفلسطينية، لعل أبرزهم محمد النني ورياض محرز وكريم بنزيما ومسعود أوزيل وسالم الدوسري وغيرهم.

ويتعرض أهل فلسطين في قطاع غزة لإبادة جماعية وتطهير عرقي بحق المدنيين من الأطفال والنساء والشيوخ، وقصف وتدمير البيوت والمنازل على رؤوس سكانها دون سابق إنذار من قبل الاحتلال الإسرائيلي بطائراته.

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كما وارتقى أكثر من 2500 مواطناً فلسطينياً وجرح أكثر من 9 ألاف مواطن، جراء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، وفق الإحصائيات الأولية الصادرة عن وزارة الصحة الفلسطينية.

الأهلي المصري

وفي موضوع آخر، سيواجه فريق الأهلي المصري أمام بلدية المحلة، الأحد، في منافسات الجولة الرابعة من الدوري المصري الممتاز، في ال29 من شهر أكتوبر الجاري.

ويحتل حامل اللقب الأهلي المصري المركز الخامس من جدول ترتيب الدوري الممتاز لهذا الموسم برصيد 6 نقاط، كما وبفارق 3 نقاط عن المتصدر فيوتشر برصيد 9 نقاط.