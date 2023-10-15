من غزة الصمود.. طفل يأبى ترك والدته الجريحة رغم إصابته في مشهد مؤثر

وطن- رفض طفل فلسطيني لم يتجاوز السادسة من عمره ترك والدته الجريحة في إحدى مستشفيات قطاع غزة، رغم إصابته، في واحدة من قصص الحرب المؤثرة والأليمة في آن معاً.

وتداول ناشطون فلسطينيون على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو، يظهر الطفل وهو يقف إلى جانب نقالة تستلقي عليها والدته في بهو مشفى الشفاء بغزة.

وبعد أن يقوم مسعف بسحب النقالة، يرى الطفل وهو يتمسك بها ويمشي معها رافضاً ترك والدته، إلى أن يتم وضعها إلى جانب المصابين والجرحى الآخرين.

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وبحسب وزارة الصحة الفلسطينية ارتفع عدد الشهداء جراء العدوان الإسرائيلي على غزة إلى 2670 والإصابات إلى 9600.

وقالت الوزارة إن 60% من الضحايا هم من النساء والأطفال.

وقال الدكتور “أشرف القدرة” المتحدث باسم وزارة الصحة الفلسطينية في تصريحات صحفية، إن هذا العالم لا يحرك ساكناً ولا يقشعر له بدن أمام استهداف أكثر من 55 عائلة من أبناء شعبنا أبيدت بالكامل “أكثر من 550 شهيداً من هذه العوائل التي يراها الآن جزءاً منها ولم يحرك ساكناً”.

وتابع :” هذا العالم لا يرى إلا بعين واحدة هي عين المحتل الذي يضرب بنا ليل نهار يستهدف الكبار والصغار والنساء والشيوخ ويتغول على الطواقم الطبية ويزداد تغوّله إزاء صمت العالم”.

وكان المتحدث باسم وزارة الصحة الفلسطينية، قد قال أن كل 5 دقائق تقريبًا يسقط شهيد في قطاع غزة، وهناك 320 شهيدًا يوميًا بسبب هذا العدوان الإسرائيلي الغاشم.