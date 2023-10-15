كل جبهات غزة ملتهبة.. لقطات مثيرة لمواجهة في عرض البحر بين القسام وجيش الاحتلال

وطن- بثت قناة الجزيرة، لقطات مصورة تُظهر مواجهات بحرية بين مقاتلي كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس، وجيش الاحتلال الإسرائيلي ضمن معركة طوفان الأقصى.

ونشر هذه اللقطات، جيش الاحتلال الإسرائيلي، وهي تُظهر الاشتباك العنيف بين قواته ومقاتلي القسام، بالقرب من قاعدة أسدود البحرية.

ويبدو أن قوات الاحتلال الإسرائيلي كانت تتصدى لما يبدو أنها محاولة تسلل كان المقاومون على وشك تنفيذها، فيما لا يُعرف حتى الآن مصير هذه العملية وما آلت إليه.

وقطاع غزة بأكمله ليس بمأمن من اعتداءات وحشية من قبل جيش الاحتلال تُمارس جوا عبر المقاتلات وبحرا عبر الزوراق وبرا عبر المدفعية، في إطار حرب شاملة على القطاع المحاصر يشنها جيش الاحتلال.

فمع دخول عملية طوفان الأقصى يومها العاشر، تتواصل الغارات الكثيفة التي يشنها جيش الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة، فيما ارتفع عدد الشهداء إلى 2670 شهيدا مع تسجيل 9600 جريح، بالإضافة إلى مئات المفقودين تحت الأنقاض.

وعلى وقع نُذر الاجتياح البري، ارتفع عدد النازحين داخل القطاع إلى مليون نازح، وسط اتهامات أممية للاحتلال بممارسة التطهير العرقي ضد سكان غزة.

اقرأ أيضا:

إنسانيا أيضا، كشف صندوق الأمم المتحدة للسكان في فلسطين، عن وجود 50 ألف امرأة حامل في قطاع غزة لا تستطيع الحصول على الخدمات الصحية الأساسية.

وقال الصندوق في بيان، إن 50 ألف امرأة حامل في قطاع غزة لا تستطيع الحصول على الخدمات الصحية. 5500 منهن سوف يلدن خلال شهر أكتوبر/تشرين الأول الجاري.

وأضاف أن هؤلاء النساء “يحتجن إلى رعاية صحية وحماية عاجلة”، وحث جميع الأطراف على “التقيد بالتزاماتها بموجب القانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان”.

المقاومة تتصدى ومستعدة للاجتياح

في المقابل، تواصل المقاومة الفلسطينية الرد عبر تنفيذ عمليات في العمق الإسرائيلي عبر الرشقات الصاروخية، في حين أكدت استعدادها لمواجهة أي اجتياح بري.

وكان الناطق باسم سرايا القدس الجناح، العسكري لحركة الجهاد الإسلامي أبو حمزة، قد أكّد في كلمة مسجلة، أن المقاومة لا تزال تخوض المعارك بكل ثبات، ولم ينل من عزيمتها كل ما تقوم به إسرائيل، مؤكدا أنها أعدت جحيما لجنود الاحتلال الذين يتجهزون لاقتحام قطاع غزة.

وأضاف أن مقاتلي المقاومة يسطرون يوميا أروع معاني الصمود والالتحام مع جيش الاحتلال، وتابع: “المقاومة ثابتة على موقفها أمام جرائم العدو وغطرسته، إذ ليس أمامها فيها سوى النصر”.

وخاطب المتحدث جنود الاحتلال قائلا: “أما وقد هزمناكم في عقر كيانكم فما بالكم بنا، وقد أتيتم إلينا بأقدامكم، فقد أعددنا لكم رجالا يحبون القتل في سبيل الله كما تحبون أنتم الحياة، فأهلا وسهلا بكم في رحاب الجحيم”.