شيكابالا نجم الزمالك المصري يتضامن مع فلسطين على طريقته الخاصة (صور)

وطن- تضامن نجم الزمالك المصري محمود عبد الرازق شيكابالا مع فلسطين، إثر الحرب الإسرائيلية هي الأعنف على قطاع غزة لليوم العاشر على التوالي.

ونشر نجم الزمالك شيكابالا، صورة عبر حسابه الشخصي على منصة (X)، وهو يرتدي قميص المنتخب الفلسطيني معلقاً عليه بعلم فلسطين، تعبيراً عن تضامنه الكامل مع أهل فلسطين إثر القصف الإسرائيلي على قطاع غزة.

تضامن شيكابالا مع فلسطين

وكان النجم المصري شيكابالا، قد نشر صورة قبل أيام قليلة، لقبة الصخرة المشرفة كتب عليها كلمة فلسطين، تعبيراً عن دعمة وتضامنه مع فلسطين، معلقاً عليها: ” المقاومة حق”.

وتتعرض فلسطين لحرب إسرائيلية عنيفة على سكانها المقيم في قطاع غزة، منذ يوم السبت الماضي، بعد العملية البطولية التي قام بها رجال المقاومة الفلسطينية باقتحام جميع المستوطنات المحتلة عام 1948، والمحاذية للشريط الحدودي مع قطاع غزة.

كما وارتقى أكثر من 1500 مواطناً فلسطينياً، وأصيب نحو 6 آلاف ويزيد وصفت جراحهم بالمختلفة، جراء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، وفق ما ذكرته وزارة الصحة الفلسطينية حتى هذه الساعة.

اقرأ أيضاً:

تضامن نجوم كرة القدم مع فلسطين

وعبر العديد من نجوم كرة القدم العربية والعالمية عن دعمهم وتضامنهم مع القضية الفلسطينية، كحال نجم الزمالك شيكابالا، لعل أبرزهم الفرنسي كريم بنزيما لاعب الاتحاد السعودي والمصري محمد النني لاعب أرسنال والجزائري رياض محرز لاعب أهلي جدة السعودي وغيرهم.

وفي سياق آخر، سيواجه فريق الزمالك بعد انتهاء فترة التوقف الدولي نظيره سموحة، السبت، في منافسات الجولة الرابعة من الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.

ويحتل فريق الزمالك المركز السابع من ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 5 نقاط، كما وبفارق نقطتين عن المتصدر فيوتشر برصيد 9 نقاط حتى يومنا هذا.