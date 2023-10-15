الترجي التونسي ينشر مقطع فيديو يدعم فيه فلسطين (شاهد)

وطن- نشر نادي الترجي الرياضي التونسي، مقطع فيديو يتضامن فيه مع فلسطين، إثر الحرب الإسرائيلية العنيفة والمستمرة على قطاع غزة لليوم العاشر على التوالي.

ويظهر في مقطع الفيديو المنشور عبر حسابه على منصة (X)، لاعبو نادي الترجي التونسي من الأشبال برفقة الفريق الأول، وهم يرفعون علم فلسطين داخل أرضية الملعب، تعبيراً عن تضامنهم مع فلسطين وما يحدث من حرب إبادة جماعية بحق سكانها المقيمين في قطاع غزة.

الترجي التونسي يدعم فلسطين

وكانت جماهير الترجي التونسي، قد هتفت ولوحت بالأعلام الفلسطينية داخل مدرجات الملعب، خلال المباريات الماضية، تعبيرا عن تضامنهم ووقوفهم مع القضية الفلسطينية.

كما وتعاطف العديد من نجوم كرة القدم على المستوى العربي والعالمي وأندية رياضية، تضامنهم مع القضية الفلسطينية، نتيجة الحرب الإسرائيلية العنيفة التي تستهدف المدنيين في قطاع غزة، لعل أبرزهم رياض محرز وكريم بنزيما ومحمد النني وشيكابالا وأحمد سيد زيزو وعمرو السولية ومحمود كهربا وغيرهم.

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الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة

كما ووفق الحصيلة الأخيرة التي أوردتها وزارة الصحة الفلسطينية حتى كتابة هذا الخبر، 2670 شهيداً فلسطينياً وإصابة أكثر من 9 ألاف بجراح مختلفة، منذ بداية الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، السبت.

فيما ارتقى 56 شهيداً في مدن الضفة الغربية وجرح أكثر من 1200 أخرين بجراح مختلفة، خلال المواجهات المباشرة مع جيش الاحتلال الإسرائيلي على خطوط التماس والاشتباك، دعماً ومساندة أهلهم في قطاع غزة.

يذكر بأن فريق الترجي التونسي سيواجه نظيره المستقبل، السبت، في ال28 من شهر أكتوبر الجاري، ضمن منافسات الجولة الثامنة من الدوري التونسي الممتاز لكرة القدم.

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