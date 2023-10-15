الاتحاد الجزائري يُوافق على طلب منتخب فلسطين بشأن مبارياته

وطن- وافق الاتحاد الجزائري لكرة القدم، الأحد، على طلب منتخب فلسطين بعد رسالة وجهها رئيس الاتحاد الفلسطيني بشأن إقامة جميع مبارياته المقبلة على أرض دولة الجزائر الشقيق.

وقال الاتحاد الجزائري في بيان رسمي نشره عبر موقعه الرسمي، جاء فيه: ” تنفيذا لتوجيهات السلطات العليا للبلاد وبناء على طلب رئيس الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم، السيد جبريل الرجوب، تقرر الجزائر استضافة كل مباريات المنتخب الفلسطيني”.

موافقة الاتحاد الجزائري على طلب منتخب فلسطين

وتابع الاتحاد حديثه، ” سيتم إقامة جميع مباريات المنتخب الفلسطيني لكرة القدم في تصفيات كأس العالم 2026، وكأس آسيا للأمم 2027. كما والتكفل بكل التكاليف المتعلقة بهذه الأحداث الرياضية”.

كما وأردف، ” يعلن رئيس الاتحاد الجزائري وليد صادي، بأن بلاده ستستضيف المباراة الرسمية بين فلسطين وأستراليا، المقرر إجراؤها يوم ال21 من شهر نوفمبر القادم، في إطار تصفيات كأس العالم 2026″.

طلب رئيس الاتحاد الفلسطيني

وكان رئيس الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم جبريل الرجوب، قد صرح في حوار مع إذاعة الجزائر الدولية، بأنه تم إرسال طلب إلى الاتحاد الجزائري لكرة القدم، بشأن لعب مباريات المنتخب الفلسطيني المزدوجة لتصفيات كأس العالم 2026 وكأس آسيا 2027 في دولة الجزائر.

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كما وأكد الرجوب أنه في انتظار موافقة الاتحاد الجزائري على طلب إقامة كافة مباريات المنتخب الفلسطيني على أرض دولة الجزائر الشقيق.

تصفيات كأس العالم 2026

ووقع المنتخب الفلسطيني في المجموعة التاسعة من تصفيات المزدوجة لكأس آسيا 2027 وتصفيات العالم 2026، برفقة أستراليا ولبنان.

كما وسيلتقي منتخب فلسطين (الفدائي) في المواجهة الأولى خارج ميدانه أمام المستضيف منتخب لبنان، قبل أن يواجه أستراليا في الجولة الثانية، خلال فترة التوقف الدولي في شهر نوفمبر القادم.