من السعودية.. حاخام يهودي بالزي العسكري يستعد للقتال مع جيش الاحتلال

وطن – نشر الحاخام يعقوب هرتسوغ الذي يطلق على نفسه لقب “الحاخام الأكبر للمملكة العربية السعودية”، صوراً لنفسه وهو يرتدي الزي العسكري للاحتلال ، موضحا أنه يستعد للقتال في مواجهة عملية طوفان الأقصى، واقتحام غزة.

وفي النبذة التعريفية للحساب غير الموثق على تويتر، يصف “هرتسوغ” نفسه بأنه “رجل أعمال وحاخام في المملكة العربية السعودية”.

وبدا الحاخام هرتسوغ في إحدى الصور وهو يرتدي الزي العسكري، ويقف إلى جانب عدد من ضباط وعناصر الاحتلال الإسرائيلي.

الحاخام يعقوب هرتسوغ الذي يطلق على نفسه لقب "الحاخام الأكبر للمملكة العربية السعودية" ينشر صوراً لنفسه وهو يرتدي الزي العسكري للاحتلال ويستعد للقتال، لا ينبغي للحكومة أن تبقيه دقيقة واحدة بعد هذه الصور، فأرض الحرمين لن تكون قاعدة لقتال الفلسطينيين!#طوفان_الأقصى pic.twitter.com/NL0TJhFGOI — نحو الحرية (@hureyaksa) October 12, 2023

ونشر الحاخام الإسرائيلي المقيم في السعودية، هذه الصور السابقة له أثناء خدمته في جيش الاحتلال، تزامنا مع الأحداث الأخيرة وهجوم المقاومة القوي ضد الاحتلال، تفاعلا منه مع الأحداث.

وولد هرتسوغ في الولايات المتحدة، ومكنته جنسيته المزدوجة بالعيش كإسرائيلي أمريكي في السعودية بصورة عادية، على الرغم من عدم وجود علاقات دبلوماسية رسمية بين السعودية والدولة الصهيونية.

وفي أكتوبر 2021 زار “يعقوب يسرائيل هرتسوغ” السعودية لأول مرة، وحرص على التقاط عشرات الصور في عدة أماكن، ونشر فيديو لنفسه في عدة مناطق بالمملكة، ومنها مقطع أظهره وهو يرقص مع تاجر سعودي.

تكررت زيارته للسعودية حتى وصلت في شهرين إلى عشرات الزيارات، منها 5 زيارات في شهور صيف 2021، وظل يروج لنفسه علي أنه ممثل الجالية اليهودية في السعودية مع أنه لا توجد جالية يهودية أصلا، وقال صحفي اسرائيلي إنه افتتح مكتبا للديانة اليهودية في الرياض، وهو ما لم تؤكده السعودية.

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غضب واسع وانتقادات لابن سلمان

وقوبلت صور الحاخام المتطرف بموجة من الغضب والاستياء بين ناشطي مواقع التواصل الاجتماعي ” إكس”-تويتر سابقاً- ورأوا أنه لا ينبغي للحكومة السعودية أن تبقيه دقيقة واحدة بعد هذه الصور، فأرض الحرمين لن تكون قاعدة لقتال الفلسطينيين، حسب وصفهم.

وفي هذا السياق علق “عمر بن عبدالعزيز”:”الحاخام يعقوب الذي تركه محمد بن شولوم يصول ويجول في الرياض ويتنزه في موسم الرياض يعلن عودته لإسرائيل وتطوعه بجيش الاحتلال، ويلتقط صوراً بالزي العسكري”.

الحاخام يعقوب الدي تركه محمد بن شولوم يصول ويجول في الرياض ويتنزه في موسم الرياض يعلن عودته لإسرائيل وتطوعه بجيش الاحتلال، ويلتقط صور بالزي العسكري. انشروها قبل الحذف https://t.co/tdxXwtZXa2 — عمر بن عبدالعزيز Omar Abdulaziz (@oamaz7) October 12, 2023

وعبر “تركي الشلهوب” عن اعتقاده بأن “الوطنجية ليس لديهم مشكلة مع الحاخام يعقوب الذي ينفخ ببوقه في أرض الحرمين، ولا مع وزير الاتصالات الإسرائيلي الذي مارس طقوسه التلمودية في منبع الإسلام قرب بيت الله الحرام”.

وأضاف :”لكن لديّهم مشكلة كبيرة مع رجالٍ يدافعون عن أرضهم وعرضهم ومسرى نبيّهم.. هو التصهــين يجري في عروقهم!”

وعقب آخر :”يموت المسلمون الف مرة للحصول على تأشيرة عمرة أو حج أما إخوانهم بني صهيون الحدود مفتوحة برا وبحرا وجوا”.