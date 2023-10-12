تحذير مصر لإسرائيل قبيل عملية طوفان الأقصى يعود للواجهة.. مفاجأة أمريكية مدوية

وطن- مثّل الحديث عن تحذير وجهته مصر لإسرائيل قبل بدء عملية طوفان الأقصى يوم السبت الماضي، محور جدل كبير طوال الأيام الماضية.

وتجدد هذا الجدل، إزاء ما كشفه رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب الأميركي مايكل ماكول، الذي قال إن إسرائيل تلقت بالفعل تحذيرا من مصر، قبل 3 أيام من الهجوم الذي شنته حركة حماس على إسرائيل.

جاء ذلك على الرغم من النفي الصادر عن تل أبيب والقاهرة تواليا بخصوص هذه المعلومة المهمة، التي نقلتها مسبقها وكالة أسوشييتد برس وصحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية.

وقال العضو الجمهوري البارز بمجلس النواب، في تصريحات بعد اجتماع للجنة الاستخبارات حول الحرب الإسرائيلية على غزة: “نعلم أن مصر حذرت الإسرائيليين من حدوث شيء كهذا قبل وقوعه بثلاثة أيام”.

وأضاف: “لا أريد الخوض كثيرا في تفاصيل سرية، لكن كان هناك تحذير.. والسؤال هنا حول مستوى هذا التحذير”.

وأوضح ماكول أن الهجوم ربما تم التخطيط له على مدار عام، وتابع: “لا نعرف كيف لم ننتبه لذلك. ولا نعرف كيف لم تنتبه له إسرائيل”.

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تحذير مصري لإسرائيل من عملية رهيبة

وكانت صحيفة “يديعوت أحرونوت” الإسرائيلية قد كشفت أن رئيس الاستخبارات المصري عباس كامل نقل قبل عشرة أيام من عملية “طوفان الأقصى” رسالة إلى مكتب رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، حذره فيها من “شيء ما غير عادي، وعملية رهيبة” قد تحدث من جهة غزة.

ونقلت الصحيفة عن مصدر في الاستخبارات المصرية أن كامل فوجئ باللامبالاة التي بدت في تل أبيب، وأفاد بأن نتنياهو أبلغ كامل بأن قوات الجيش الإسرائيلي وأجهزة الأمن منغمسة في التعامل مع مدن الضفة التي تنطلق منها العمليات.

وأشار المصدر إلى أن جنرالات في الجيش الإسرائيلي قالوا لنظرائهم في القاهرة إن الوضع في غزة، وخاصة على طول السياج الأمني، تحت السيطرة.

نتنياهو ينفي التحذير

لكن نتنياهو نفى التقارير عن تلقي إسرائيل تحذيرا من مصر قبل هجوم حماس، ووصف هذه المعلومات بأنها كاذبة.

مصر: نفي شبه رسمي على لسان مصادر

وفيما لم تعلق مصر بشكل رسمي على مسألة تحذيرها لإسرائيل قبل هجمات حماس، إلا أن قناة القاهرة الإخبارية المقربة من الأجهزة الرسمية، نقلت نفيًا عن مصادر مصرية وصفتها بأنها “رفيعة المستوى”.

ونقلت القناة عن المصادر نفيها لما تداولته تقارير إعلامية إسرائيلية بشأن قيام الأجهزة المصرية بإبلاغ إسرائيل عن وجود نوايا لدى حركة حماس لتنفيذ هجومها.

وقالت المصادر، إن الموقف المصري معلوم للجميع وهو التمسك بثوابت القضية الفلسطينية.

وأضافت أن الأجهزة المصرية باشرت منذ اللحظة الأولى اتصالاتها مع الجانبين من أجل التهدئة ومنع التصعيد.