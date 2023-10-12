بينما غزة تباد .. “الأوقاف” القطرية تثير غضب القطريين بتعميم عن خطبة الجمعة!

وطن – ضجت مواقع التواصل الاجتماعي في قطر بموجة غضب عارمة ضد وزارة الأوقاف والشؤون الدينية، بعد نشرها تعميما للخطباء عن مضمون خطبة يوم الجمعة، بالتزامن والمجازر الإسرائيلية في قطاع غزة، مع دخول الحرب يومها السادس.

ونشرت وزارة الاوقاف القطرية، تعميما عبر حسابها على منصة “X” (تويتر سابقا)، وجهت من خلاله الخطباء وأئمة المساجد بأن تكون الخطبة عن “كبار السن” وإكرامهم.

“الأوقاف” القطرية تثير غضب القطريين

ولم تمر دقائق على نشر وزرة الاوقاف مضمون الخطبة ليوم الجمعة المقبل، حتى انفجر القطرون في الردود غضبا عليها وعلى اختيارها لهذا الموضوع في وقت يذبح في الفلسطينيون فق قطاع غزة على مرآى من العالم.

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غضب واستنكار

وفي هذا السياق، قال المغرد القطري “محمد” تعليقا على التعميم:”اتمنى منكم يا وزارة الاوقاف انكم تراجعون قراركم. الناس في غزة تحتاجنا اقل شي ممكن نسويه انه نتكلم عن اللي حاصل وندعيلهم”.

وقال آخر: “طوفان الاقصى يا وزارة الأوقاف أولى من اي شيء ثاني. إكرام الشيبة المسلم في دمنا والمجتمع القطري يعرفون قدره وإكرامه، أكرمونا بس وخلوا الخطبة عن فلسطين وعن اللي يصير بغزة ولا حول ولا قوة إلا بالله”.

بينما طالب مغرد آخر الوزارة أن “تتقي الله”.

أما المغرد “حسن” فقال معلقا على تعميم الوزارة:” انفصال تام من وزارة الاوقاف عن واقع المسلمين، لا دعوة لقنوت لأجل اهلنا في غزة، وخطبة الجمعة تحيي يوما لا يعرفه أحد وتتجاهل أحداث فلسطين، شهالبرود تجاه قضايا الأمة؟ ما اخبر عندنا في قطر رغبة في فصل الناس عن انتماءهم لأمة المسلمين.”

كما استنكرت المحامية القطرية “فاطمة” ما فعلته وزارة الاوقاف قائلة:”وزارة الاوقاف ، أنتو عايشين معانا بنفس الكوكب ؟”

وزارة الاوقاف القطرية تحذف التعميم

ونتيجة لحالة الغضب والاستنكار الواسع لم طرحته، قامت وزرة الوقاف القطرية صباح اليوم، الخميس، بحذف التعميم من على صفحاتها على مواقع التوصل، دون أن تعلن عن مضمون الخطبة الجديدة ليوم الجمعة حتى الآن.

ويواصل الطيران الحربي الإسرائيلي لليوم السادس شنّ غارات مكثفة على مواقع متفرقة في قطاع غزة، خصوصا المناطق الغربية والشمالية، مرتكباً مجازر دموية، راح ضحيتها حتى اللحظة 1203 شهداء ونحو 5769 مصاباً.

في المقابل، أفادت هيئة البث الإسرائيلية بارتفاع عدد القتلى الإسرائيليين جراء عملية طوفان الأقصى إلى 1300.

وترّد المقاومة الفلسطينية بقصف المستوطنات والمدن الإسرائيلية بمئات القذائف الصاروخية رداً على مجازر الاحتلال.

وكشفت كتائب القسام، مساء الأربعاء، عن إطلاق سراح مستوطِنة إسرائيلية وطفليها بعد التحفظ عليهم خلال الاشتباكات.