عثمان الخميس يوجه رسالة نارية للمقاومة: “قلوبنا معكم وأموالنا تحت أقدامكم” (شاهد)

وطن- بعد إثارته للجدل حول حول رأيه في العمليات الاستشهادية ضد الاحتلال، وجه الشيخ الكويتي عثمان الخميس رسالة خاصة إلى أهل فلسطين ولجميع المسلمين في العالم، بالتزامن مع حرب الإبادة التي يتعرض لها قطاع غزة منذ انطلاق معركة طوفان الأقصى.

وقال “الخميس” في كلمته المصورة التي نشرها عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي لأهل فلسطين: “قلوبنا معكم ودعاؤنا لكم وأموالنا تحت أقدامكم”.

وأضاف قائلا: “دموعكم علينا غالية ودماؤكم أغلى”، مضيفا: “إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم.. لا تخافوهم وخافوا لله تبارك وتعالى”.

وتابع الشيخ عثمان الخميس رسالته واصفا اليهود بأنهم “أجبن خلق الله تبارك وتعالى على وجه هذه الأرض”، داعيا جميع المسلمين في أصقاع لأرض كلها أن يناصروا إخوانهم في فلسطين بما يستطيعون، مؤكدا على أن هذا واجبا عليهم.

اقرأ أيضا:

وحرم الشيخ “الخميس” وهو متأثر جدا قول بعض المسلمين بأن بينهم وبين اليهود عهدا، مؤكدا بأنهم نقضوا عهودهم كلها مع المسلمين بما تفعله اليوم في فلسطين.

وقال إن متصهيني الشرق والغرب تنادوا لنصرة إسرائيل، موجها رسالة لهم بقول الله تعالى:”إن لله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا علمون”.

النصر للمسلمن عاجلا أم آجلا

وأكد “الخميس” على أن الله تعالى سينصر المسلمين “إن عاجلا أو آجلا” على هؤلاء الكفرة الفجرة من اليهود والصهاينة من “أديان شتى”.

ووجه رسالة للصهاينة ومن ناصرهم قائلا:”إن الله غالب على أمره وعليكم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين”.

وكانت فتوى الداعية الكويتي “عثمان الخميس” التي اعتبر فيها “العمليات الاستشهادية” ضد العدو الإسرائيلي انتحاراً قد أثارت جدلاً واسعا واستياءاً للكثيرين، عبر مواقع التواصل بالتزامن مع عملية “طوفان الأقصى” في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

رأي عثمان الخميس حول العمليات الانتحارية

وكان عثمان الخميس قد نشر مقطع فيديو على حساباته بالسوشيال ميديا، قال فيه: “إذا كانت هناك حرب قائمة ومعلنة وهناك قيادة للمسلمين، وتم إعلان الجهاد وأتى أحد المجاهدين- كما قال- إلى حصن ففجّره ليفتح الطريق للمسلمين فلا ضير في ذلك.”

وتابع:”أما حال المسلمين حالياً فالأمر ليس جهاداً.. هذا قتل للنفس ولا يجوز لما يترتب عليه من مفاسد عظيمة”.

واستدرك الخميس: “لا يجوز قتل النفس بهذه الطريقة فنفس المسلم عزيزة عند الله”.