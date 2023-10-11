موقف زيدان من العودة للتدريب.. ماذا قال؟!

وطن- كشف المدرب الفرنسي زين الدين زيدان 51 عاماً، المدير الفني السابق لنادي ريال مدريد، بشأن موقفه من العودة للتدريب من جديد خلال الفترة المقبلة.

وقال الفرنسي زيدان في تصريح صحفي عبر شبكة “سكاي سبورت” البريطانية، بشأن تجربته القادمة، ليرد: ” لا جديد ولا يوجد أي شيء حتى الآن، حالياً أستمتع مع عائلتي، وسنرى ما سيحدث في المستقبل”.

موقف زيدان من العودة للتدريب

وأضاف المدرب زيدان، “الشائعات ستظل مستمرة طالما أنني أعمل كمدير فني، وسنرى ما سيحدث خلال الفترة القادمة”.

ولم يخوض الفرنسي زين الدين زيدان تجربة أخرى في عالم تدريب كرة القدم، بعد ولايته الثانية مع فريق ريال مدريد ورحيله مع نهاية موسم 2021.

وحقق زيدان خلال مشواره التدريبي الوحيد في عالم كرة القدم مع ريال مدريد (الملكي)، 11 لقباً على المستوى المحلي والقاري، لعل أبرزها التتويج بدوري أبطال أوروبا 3 مرات والدوري الإسباني مرتين، وكأس العالم للأندية والسوبر الأوروبي مرتين.

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تدريب أولمبيك مارسيليا

كما وارتبط اسم زيدان بالعديد من الأندية في القارة الأوروبية العجوز وأندية في الدوري السعودي كذلك، منذ رحيله عن تدريب ريال مدريد صيف 2021.

وكان من أبرز الأندية الأوروبية التي ارتبط بها زيدان للتدريب، باريس سان جيرمان ويوفنتوس ونيوكاسل يونايتد وأخرهم أولمبيك مارسيليا الفرنسي.

كما ورشح بقوة لتدريب منتخب فرنسا (الديوك)، عقب مونديال كأس العالم 2022 قطر، إلا أن الاتحاد الفرنسي لكرة القدم قرر تجديد عقد ديديه ديشامب حتى عام 2026، بعد وصوله بالمنتخب إلى نهائي النسخة الماضية من المونديال.