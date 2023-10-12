موعد مباراة منتخب مصر ضد زامبيا الودية والتشكيلة المتوقعة

وطن- يلتقي منتخب مصر ضد زامبيا، الخميس، في مباراة ودية في إطار الاستعدادات لبطولة نهائيات كأس أمم أفريقيا 2024، على ميدان ملعب (هزاع بن زايد).

وستنطلق مباراة منتخب مصر ضد زامبيا، في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت دول مصر والسعودية وفلسطين.

موعد مباراة منتخب مصر ضد زامبيا الودية

كما وستكون المباراة الودية بتوقيت دول الجزائر والمغرب وتونس، عند الساعة الخامسة مساءً، ولكن بتوقيت الإمارات وسلطنة عمان، فستكون المباراة في تمام الساعة الثامنة مساءً.

وستبث أحداث المباراة بين كلا المنتخبين، عبر شبكة قنوات (أون تايم سبورت) الرياضية المصرية.

كما وستنقل مجريات اللقاء على قناة (On Time Sport 1 HD)، بتردد على القمر الصناعي (النايل سات) بتردد 11861، ومعدل ترميز 27500. وباستقطاب أفقي، ومعامل تصحيح الخطأ 6/5.

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وسيعلق على المباراة ، عبر شبكة قنوات (أون تايم سبورت) الرياضية المصرية، المعلق الرياضي المصري محمد الكواليني.

تشكيلة منتخب مصر ضد زامبيا

وسيدخل المدرب البرتغالي روي فيتوريا المباراة الودية أمام منافسه منتخب زامبيا، بتشكيلة أساسية متوقعة، كما يلي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي، محمد أبو جبل.

دفاع التشكيلة: علي جبر، عمر عبد الواحد، حسام عبد المجيد، محمد عبد المنعم.

مركز الوسط: طارق حامد، محمد النني (حمدي فتحي)، أحمد سيد زيزو.

خط الهجوم: محمد صلاح، مصطفى محمد، عمر مرموش.

وكان منتخب مصر قد تلقى الخسارة أمام نظيره منتخب تونس في المباراة الودية الماضية بثلاثية ثمينة مقابل هدف وحيد الشهر المنصرم.

كما وسيلتقي منتخب مصر (الفراعنة) في المباراة الودية القادمة، الاثنين، أمام منافسه الجزائر (محاربو الصحراء)، في إطار الاستعدادات لنهائيات كأس أمم أفريقيا 2024 المقامة في ساحل العاج مطلع العام المقبل.