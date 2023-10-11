مركز خدمات نقل الدم بالعريش رفض تلقي تبرعات المصريين بالدم لجرحى غزة

وطن- كشفت مصادر مطلعة في مديرية الصحة بشمال سيناء في مصر، أن “المركز الاقليمي لخدمات نقل الدم” بالعريش، رفض تلقي تبرعات بالدم لعدد كبير من الأهالي الذين زاروا المركز للتبرع بالدم لصالح جرحى غزة.

المصادر التي نقلت عنها “مؤسسة سيناء” الحقوقية، أكدت أن المركز المذكور رفض تلقي تبرعات بالدم لعدد كبير من الأهالي الذين زاروا المركز، الأربعاء، من أجل التبرع لجرحى الحرب في قطاع غزة.

وأضافت ذات المصادر أن المركز أبلغ الأهالي أن لديهم مخزون كافي من الدم وليسوا في حاجة للمزيد.

كما أفادت مصادر لـ”مؤسسة سيناء” كذلك، أن محافظ شمال سيناء أبلغ إدارة الشئون الصحية بالمحافظة، عدم وجود قرار سياسي حتى الساعة بفتح معبر رفح أمام الجرحى الفلسطينيين.

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استمرار إغلاق معبر رفح

ويستمر، الأربعاء، إغلاق معبر رفح البري بين مصر وقطاع غزة، لليوم الثاني على التوالي.

وكانت السلطات المصرية أغلقت من جانبها معبر رفح، الثلاثاء، لأجل غير مسمى، عقب تعرض المعبر من الجانب الفلسطيني للقصف بالطائرات الحربية الإسرائيلية ثلاث مرات، خلال يومي الثلاثاء والاثنين.

هذا وأكدت مصادر مطلعة في الهلال الأحمر المصري بشمال سيناء لمؤسسة سيناء، أنها قلصت عدد موظفيها العاملين في مقر الجمعية بالقرب من معبر رفح، و أنها لم تتلق أي معلومات حول مستقبل معبر رفح وإعادة تشغيله.