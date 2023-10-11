محمد النني يُحرج محمد صلاح بما فعله دعما لفلسطين ولم يترك له أي حجة

وطن – أعلن نجم نادي “أرسنال” الإنجليزي الدولي المصري محمد النني، دعمه للقضية الفلسطينية صراحة، ليحرج نجوماً آخرين مثل محمد صلاح الذي تعرض لهجوم واسع بسبب “التخاذل عن نصرة فلسطين وغزة”، بحسب وصف منتقديه.

وعبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “إكس”، قام النني بتغيير صورة البروفايل الخاص به إلى المسجد الأقصى وعلم فلسطين.

ويشير ذلك التعاطف الرمزي إلى دعم نجم نادي أرسنال محمد النني للقضية الفلسطينية، والتضامن مع غزة بعد الحملة الانتقامية التي تتعرض لها على خلفية عملية “طوفان الأقصى” التي كبدت المحتل الإسرائيل خسائر فادحة.

محمد النني يحرج محمد صلاح

وكانت حركة حماس، قد أعلنت السبت 7 تشرين الأول/أكتوبر عن انطلاق عملية “طوفان الأقصى” المستمرة حتى الآن، واخترقت خلالها عناصر المقاومة الأراضي المحتلة.

وتمكنت كتائب القسام الجناح العسكري للحركة، من الاشتباك المباشر مع العدو الصهيوني وتكبيده خسائر غير مسبوقة في تاريخه، دفعته للاستنجاد بأمريكا التي سارعت لدعمه.

وتضامن نجوم آخرين إلى جانب محمد النني مع فلسطين من أمثال المصري نجم الأهلي السابق محمد أبو تريكة، ونجم الكرة الجزائري رياض محرز بطرق مختلفة.

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تجاهل بعض المشاهير للجرائم في غزة

ويبدو أن ما فعله النني وغيره أدخل صلاح وغيره ممن صمتوا عن الجرائم الإسرائيلية بحق الفلسطيين في حرج كبير. وبمراجعة حسابات “صلاح” يتضح أنه تجاهل تماما أحداث فلسطين.

ولم يشارك صلاح أي شيء يخص عملية “طوفان الأقصى” أو حصار غزة من قبل الاحتلال أو أي تعبير رمزي يشير لقلقه على ما يحصل وهو ما أثار غضباً شعبياً مصرياً عربياً تجاهه.

يذكر أن النني استبدل صور بروفايله على مختلف منصات التواصل مثل فيسبوك وانستغرام وغيرها إلى علم فلسطين وخلفه المسجد الأقصى، وهو ذو دلالة رمزية ومكانة مهمة للفلسطينيين والمسلمين على حد سواء.