كل ما تريد معرفته عن طريقة حجز تذاكر مباريات كأس آسيا 2023 وأسعارها

وطن- يتساءل عشاق وجماهير كرة القدم في كل مكان، عن كيفية حجز تذاكر مباريات كأس آسيا 2023، التي ستستضيفها دولة قطر مطلع العام المقبل.

ويشارك في البطولة الآسيوية للمنتخبات 24 منتخباً، للمنافسة على اللقب، حيث تم تقسيمهم إلى 6 مجموعاتٍ، تحتوي كل مجموعة على 4 منتخبات.

طريقة حجز تذاكر مباريات كأس آسيا 2023

ويتم حجز تذاكر حضور مباريات كأس آسيا 2023، عبر الموقع الرسمي للبطولة الآسيوية (اضغط هنا).

كما وبدأ توفير تذاكر حضور مباريات كأس آسيا 2023 قطر، عبر الموقع الرسمي للبطولة، الثلاثاء.

اقرأ أيضاً:

ماهي خطوات شراء تذاكر مباريات كأس آسيا 2023؟

تحديد المباراة التي ترغب في حضورها.

تحديد عدد التذاكر المطلوبة.

تسجيل الدخول إذا كان لديك بالفعل حساب مسجل لدى الاتحاد القطري لكرة القدم، أو إنشاء حساب جديد.

إدخال رقم بطال الائتمان (الدفع أون لاين).

التأكد من وضع بريد إلكتروني صالح، حيث سيتم إرسال التذكرة وتأكيد الحجز عليه.

أسعار تذاكر مباريات كأس آسيا 2023

وتبدأ حجز تذاكر مباريات بطولة كأس آسيا 2023 من 25 ريال قطري، وحتى 250 ريال قطري وفق الفئة المتاحة للجمهور.

وكان منتخب قطر (العنابي) المستضيف لأحداث البطولة الآسيوية للمنتخبات، قد توج بالنسخة الأخيرة عام 2019، فيما لا يزال منتخب اليابان أكثر المنتخبات تتويجاً باللقب برصيد 4 مرات.

وستنطلق منافسات كأس آسيا 2023، بنسختها ال18 المستضافة في دولة قطر، الجمعة، في ال12 من شهر يناير عام 2024، كما وستختتم فعاليتها في 10 من شهر فبراير من العام ذاته.