في جريمة جديدة.. قصف يستهدف الجامعة الإسلامية في غزة ويجعلها أثراً بعد عين (شاهد)

وطن- استمرارا للجرائم التي تستهدف البشر والحجر في قطاع غزة، قصف السلاح الجوي الإسرائيلي الجامعة الإسلامية في قطاع غزة، ما تسبب بتدميرها بشكل كامل.

ونشر المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، عبر حسابه على منصة “X” (تويتر سابقا) مقطع فيديو صادم يوثق لحظة استهداف الطيران الإسرائيلي مباني الجامعة بإنزال عشرات القنابل المدمرة.

وتبريرا للفعل الإجرامي، زعم “أدرعي” أن استهداف الجامعة الإسلامية جاء بسبب عملها “كمركز تأهيل وتدريب رئيسي لمهندسي حماس”، دون تقديم أي دليل يدعم ادعاءاته.

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يأتي هذا في حين قصفت الطائرات الحربية الإسرائيلية قطاع غزة مرارا خلال الليل، في خطوة تمهد لاحتالمية هجوم بري لاجتياح القطاع تحت شعار القضاء على حركة حماس.

إسرائيل تعلن قصف أكثر من 200 هدف في غزة

وقالت إسرائيل إن العشرات من طائراتها المقاتلة قصفت أكثر من 200 هدف في أحد أحياء مدينة غزة التي زعمت أن حماس تستخدمها لشن موجة غير مسبوقة من الهجمات، وفقا لما نقلته “رويترز”.

1055 شهيدا منذ بداية طوفان الاقصى

وفي سياق ذو صلة، أعلنت وزارة الصحة في غزة إن 1055 شخصا على الأقل استشهدوا وأصيب أكثر من 5000 في القطاع منذ يوم السبت عندما أطلقت كتائب القسام عملية طوفان الأقصى ضد القواعد العسكرية والمستوطنات المحاذية للقطاع.

ارتفاع عدد القتلى الإسرائيليين

من جانبه، قال الجيش الإسرائيلي إن عدد القتلى في إسرائيل وصل إلى أكثر من 1200 وأصيب أكثر من 2700 شخص جراء الهجوم القسامي.