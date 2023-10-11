فتح تعلن النفير العام وتدعو إلى ضرورة التصدي للمستوطنين

وطن – أصدرت منظمة التحرير الوطني الفلسطينية “فتح” بياناً دعت فيه الفلسطينيين إلى النفير العام اعتباراً من يوم غد الخميس.

وجاء في بيان الحركة دعوة للإضراب الشامل ضمن كامل الأراضي الفلسطينية بما يشمل إقليم رام الله والبيرة.

وبعد أيام على طوفان الأقصى وارتكاب الاحتلال الإسرائيلي جرائم انتقام طالت الأطفال والنساء في القطاع المحاصر عقدت فتح اجتماعاً طارئاً اليوم الأربعاء.

الاشتباك مع الاحتلال والمستوطنين

وبحث الاجتماع التطورات في قطاع غزة ودعت إلى ضرورة المشاركة في الفعاليات الوطنية والمسيرات الشعبية التي سوف تنطلق من مراكز المدن الفلسطينة.

وتتضمن تلك الفعاليات الاشتباك مع جيش الاحتلال والمستوطنين الساعة الواحدة ظهراً باتجاه مناطق التماس.

ودعت حركة فتح إلى التصدي للمستوطنين واعتداءاتهم الإجرامية ضد أبناء الشعب الفلسطيني.

ونقلت قناة الميادين عن المتحدث باسم حركة فتح قوله إن “غزة الصامدة ترفض الاستسلام وعلى العالم وضع حد لمعاناة الشعب الفلسطيني”.

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طوفان الأقصى

وكانت حركة المقاومة الإسلامية حماس قد دعت جماهير الشعب الفلسطيني وجماهير الأمة العربية والإسلامية وأحرار العالم، إلى النفير العام يوم الجمعة القادم “جمعة طوفان الأقصى”، لنصرة القدس والأقصى وغزة.

وذكرت فتح في بيان لها: “فلسطين وشعبها الصابر المرابط، تناديكم من قلب معركة طوفان الأقصى، فلبّوا النداء واحشدوا كل الطاقات، وانفروا خفافاً وثقالاً لنصرة القدس والأقصى وغزة المجاهدة”.

وشنت كتائب القسام وغيرها من فصائل المقاومة الفلسطينية عملية طوفان الأقصى ردا على انتهاكات إسرائيل لحقوق الشعب الفلسطيني وتدنيس مقدساته.

وأوقعت العملية أكثر من 1200 قتيل إسرائيلي وتمكنت من أسر أعداد كبيرة، وفق بيانات إسرائيلية ليرد جيش الاحتلال بالانتقام من النساء والأطفال وتدمير البنى التحتية.