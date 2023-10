ردّ حازم من إيلون ماسك بعد تهديده ومطالبته بحذف المحتوى الداعم للمقاومة الفلسطينية

وطن – وجهت المفوضية الأوروبية تهديدا لمالك منصة “إكس” (تويتر سابقا)، إيلون ماسك بفرض عقوبات قاسية في حال لم يتم حذف المحتوى الرقمي الذي يدعم المقاومة الفلسطينية بعد عملية طوفان الأقصى، داعية ” إياه لتقديم توضيحات خلال 24 ساعة حول تداول معلومات زعمت أن تروج للعنف”.

وقال مفوض الشؤون الرقمية تييري بريتون في رسالة نشرها عبر منصة “X”: “بعد الهجمات الإرهابية التي شنتها حماس على اسرائيل، نملك معلومات تفيد بأن منصتكم تستخدم لنشر محتويات غير مشروعة وتضليلية داخل الاتحاد الأوروبي”.

وكتب “بريتون” في رسالته: “تلقينا من مصادر موثوقة، تقرير عن محتويات قد تكون غير شرعية يتم تداولها على شبكتكم على الرغم من إشعارات من السلطات المختصة”.

وذكّر بريتون ماسك بأنه “عندما تتلقون بلاغات عن محتوى غير شرعي في الاتحاد الأوروبي يجب التحرك بسرعة بجدية وموضوعية وسحب المحتوى عندما يكون ذلك مبررا”.

Following the terrorist attacks by Hamas against 🇮🇱, we have indications of X/Twitter being used to disseminate illegal content & disinformation in the EU.

وفي رد حازم، رفض إيلون ماسك ادعاءات “بريتون” قائلا:” سياستنا هي أن كل شيء مفتوح المصدر وشفاف، وهو النهج الذي أعرف أن الاتحاد الأوروبي يدعمه”.

كما طلب “ماسك” من “بريتون “إدراج المخالفات التي أشار إليها في 𝕏 ليتسنى للجمهور الاطلاع عليها، مختتما رده بقول “شكرا”.

Our policy is that everything is open source and transparent, an approach that I know the EU supports.

Please list the violations you allude to on 𝕏, so that that the public can see them.

Merci beaucoup.

— Elon Musk (@elonmusk) October 10, 2023