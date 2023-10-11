خليل البلوشي يحرج جميع حكام العرب: “نتمنى منكم هذا الأمر ولو مرة واحدة”

وطن – انتقد المعلق الرياضي العماني الشهير خليل البلوشي، تخاذل الموقف العربي تجاه فلسطين وانتقد اكتفاء حكام العرب بإصدار بيانات الشجب والإدانة كالعادة، دون أي تحرك حقيقي لنصرة الفلسطينيين الذين يخوضون معركة وجودية منذ بداية الأسبوع الجاري، ضمن عملية “طوفان الأقصى” التي أعلنتها حماس.

ودخلت عملية “طوفان الأقصى” التي بدأتها حركة المقاومة الفلسطينية حماس، السبت، يومها الخامس وسط تقدم كبير للمقاومة وربكة كبيرة للاحتلال الذي لم يعرف كيف يرد غير بقصف المدنيين في غزة، للتغطية على الفضيحة الثقيلة التي لحقت به.

وقال خليل البلوشي في تغريدة له عبر موقع (إكس) تويتر سابقا رصدتها (وطن) متسائلا ومعبرا عن استيائه: “متى تستفيق الأمة لما يجري في غزة؟!”.

خليل البلوشي: نريد موقفا موحدا ترفع فيه رؤوسنا

وتابع موجها حديثه لحكام العرب بشكل مبطن:”نتمنى منكم ولو مرة واحدة التخلي عن سلاح الشجب والإدانة واتخاذ موقف عربي موحد فاعل، نرفع فيه رؤوسنا ونعلن عن فخرنا بعروبتنا، بدلاً من شعورنا بالخزي والعار لتخلينا عن أشقاء لنا في غزة.”

ووصف خليل البلوشي ما تتعرض له غزة المحاصرة الآن من قصف همجي للاحتلال الغاشم:”مدينة عربية فلسطينية صغيرة تتعرض لإبادة جماعية واستهداف أحياء بأكملها.. إسرائيل تستخدم الفسفور الأبيض وأسلحة محرمة دوليا لاستهداف المدنيين الفلسطينيين العزل.”

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تفاعل مؤثر لخليل البلوشي مع الفلسطينيين خلال مباراة ليفربول وبرايتون (فيديو)

واستطرد المعلق العماني:”شعب أعزل لا يملك سلاح وغير قادر عن التصدي للاحتلال الإسرائيلي لعدم امتلاكه السلاح اللازم.. حتى الآن 1055 شهيد وأكثر من 5 آلاف مصاب .. انقطاع الكهرباء بشكل كامل عن غزة واعلانها مدينة منكوبة.”

واختتم البلوشي تغريدته معبرا عن تضامنه الكامل مع الشعب الفلسطيني والمقاومة:”فلسطين قضيتنا الخالدة والأبدية ولن نتنازل عنها.. ونصرة القضية الفلسطينية واجب وطني وديني وأخلاقي.”

نشطاء: ما طالب به البلوشي يمثلنا

وقوبل حديث خليل البلوشي، بتفاعل كبير جدا من قبل متابعيه عبر موقع (إكس) الذين أكدوا أن كل ما ذكره المعلق العماني، يعبر عنهم ويمثل رأيهم، مشددين على ضرورة تحرك قادة العرب في هذا الوقت الصعب والحرب الوجودية الحالية للانتصار للقضية الفلسطينية.

بيض الله وجهك يا خليل .. ولا هي غريبة عليك❤️ — ACM_ITTI (@ALDhmi_87) October 11, 2023

وفي هذا السياق كتب أحد النشطاء مشيدا بما ذكره البلوشي ومؤيدا له:”بيض الله وجهك يا خليل .. ولا هي غريبة عليك.”

ودون آخر حول خليل البلوشي وتغريدته عن حكام العرب:”اقسم بالله انك فخر.. الله يسعد من جابك”، وقال “علي” في تحية لخليل البلوشي أيضا:”بيض الله وجهك ومو غريبة عليك.”

ويشار إلى أنه فجر السبت، أطلقت حركة “حماس” وفصائل فلسطينية أخرى في غزة عملية “طوفان الأقصى”، ردا على “اعتداءات القوات والمستوطنين الإسرائيليين المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني.

وهي العملية التي كبدت الاحتلال خسائر غير مسبوقة بتاريخه وفضيحة لحقت به عالميا، ليرد عليها بعملية “السيوف الحديدية” ويقصف غزة بهمجية ويضرب عليها حصارا شاملا، في محاولة من نتنياهو للتغطية على الفضيحة.