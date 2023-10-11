بوتين يبعث برسالة خطيرة لأمريكا بعد إرسالها حاملة طائرات لدعم إسرائيل (فيديو)

وطن – شن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، هجوما على الولايات المتحدة الأمريكية وانتقد سياستها في الشرق الأوسط عقب إرسالها حاملة طائرات لدعم الاحتلال في الحرب مع المقاومة الفلسطينية، مؤكدا أن “أمريكا فشلت في حل الصراع الإسرائيلي ـ الفلسطيني”.

وشدد “بوتين” في الجلسة العامة للمنتدى الدولي “أسبوع الطاقة الروسي”، على أن موقف روسيا بشأن فلسطين وإسرائيل معروف لدى الطرفين، فموسكو تؤيد تنفيذ قرارات الأمم المتحدة وإنشاء دولة فلسطينية.

بوتين يهاجم أمريكا: أخفقت في تسوية الصراع الفلسطيني الإسرائيلي

وأضاف الرئيس الروسي بوتين برسالة لأمريكا حسبما نقلته حسابات في منصة “إكس“: “الولايات المتحدة الأمريكية تفاقم التوترات في الشرق الأوسط بنشر قواتها البحرية هناك”.

وتساءل: “لا افهم لماذا ارسلت امريكا مجموعات حاملات الطائرات باتجاه إسرائيل؟.. هل سيقصفون بها لبنان أم ماذا؟ أم يريدون اخافة أحدهم بها؟ يوجد هناك ناس لا يخافون من أي شيء.”

وتابع بوتين برسالة لأمريكا: لقد دافعنا دائما عن تنفيذ قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، مع الأخذ في الاعتبار أولا وقبل كل شيء إنشاء دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة.

وقال بوتين في الجلسة العامة للمنتدى الدولي “أسبوع الطاقة الروسي”: “إن موقف روسيا الذي ذكرته وشرحته للتو، لم يتطور اليوم، ليس فيما يتعلق بهذه الأحداث المأساوية، بل تطور على مدى عقود.”

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بوتين: القضية الفلسطينية في قلب كل إنسان في المنطقة

وشدد:”وهذا الموقف معروف لدى الجانب الإسرائيلي ولدى أصدقائنا في فلسطين: “لقد دافعنا دائما عن تنفيذ قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، مع الأخذ في الاعتبار أولا وقبل كل شيء إنشاء دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة”.

وأضاف بوتين أن الصراع في فلسطين مستمر منذ فترة طويلة، وأصبح مظهرا من مظاهر الظلم الذي وصل إلى درجة لا تصدق. وأن القضية الفلسطينية هي في قلب كل إنسان في المنطقة.