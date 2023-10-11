الأهلي المصري يُؤجل افتتاح مقره الجديد في الشيخ زايد لهذا السبب

وطن- أعلن نادي الأهلي المصري، الأربعاء، تأجيل افتتاح مقره الجديد في مدنية الشيخ زايد في محافظة الجيزة، نظراً للأحداث الساخنة في فلسطين.

وقال نادي الأهلي في بيان نشره عبر موقعه الرسمي، تأجيل افتتاح مشروعات نادي الأهلي في مدنية الشيخ زايد، المقرر الأربعاء، بسبب الأحداث التي تعيشها فلسطين.

تأجيل افتتاح مقر الأهلي المصري في الشيخ زايد

وبين النادي، بأنه بإمكان الأعضاء استخدام تلك المشروعات الجديدة للنادي في مدينة الشيخ زايد والاستفادة منها.

وشن الاحتلال الإسرائيلي بغاراته المكثفة والعنيفة من قبل سلاح الجو على قطاع غزة، بعد العملية البطولية التي نفذتها المقاومة الفلسطينية التي أطلق عليها (طوفان الأقصى)، باتجاه كافة المستوطنات المحتلة عام 1948، والمحاذية لشريط الحدودي مع غزة، السبت.

كما وبحسب وسائل الإعلام الإسرائيلية، فقد وصل عدد القتلى في صفوف الاحتلال الإسرائيلي إلى 1200 قتيل.

فيما ارتقى نحو 1055 شهيداً فلسطينياً وإصابة 5184 بجراح مختلفة، خلال الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، وفق أخر إحصائية ذكرتها وزارة الصحة الفلسطينية حتى تدوين هذا الخبر.

مباراة الأهلي المصري القادمة

وكان فريق الأهلي المصري (المارد الأحمر الأهلاوي)، قد حقق الفوز الثمين في المباراة الماضية على الإسماعيلي، الجمعة، بثلاثية ثمينة مقابل هدف وحيد، في منافسات الدوري المصري الممتاز.

فيما سيلتقي الأهلي في المواجهة القادمة بعد تأجيل مباراته أمام الجونة، ضد نظيره بلدية المحلة، في ال29 من شهر أكتوبر الجاري بعد فترة التوقف الدولي.

يذكر بأن فريق الأهلي يحتل المركز الخامس من جدول ترتيب الدوري المصري 2023-2024 برصيد 6 نقاط، كما وبفارق 3 نقاط عن المتصدر فيوتشر برصيد 9 نقاط لهذا الموسم.