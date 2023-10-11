إسماعيل هنية يصف البحرين والإمارات بـ”حثالة العرب”.. تغريدة مزعومة تشعل مواقع التواصل

وطن- تسبب حساب على منصة “X” (تويتر سابقا)، منسوب لرئيس المكتب السياسي لحركة حماس، إسماعيل هنية، بإثارة موجة جدل عارمة على مواقع التواصل الاجتماعي.

سبب إثارة الجدل يعود لتداول تغريدة غاضبة ومسيئة لمملكة البحرين بعد موقفها المخزي من عملية طوفان الأقصى.

وكان الحساب المزعوم، قد علق على خبر إدانة البحرين لعملية طوفان الأقصى واعتبارها تصعيدا خطيرا يهدد حياة المدنيين، قائلا:” لم ننتظر من وزير خارجية هذه الدولة ووزير خارجية دولة خليجية أخرى بعينها أقل من ذلك، بل لم ولن نستغرب اذا قامت هاتين الدولتين بدعم قوات الاحتلال أيضًا بالعتاد والسلاح”.

“حثالة العرب”

وأضاف ملمحا لموقف “الإمارات” أيضا من العملية بالقول:”بعتم عروبتكم واسلامكم ونفسكم وأنفسكم وكرامتكم ولم يبقَ فيكم ما يحفظ ماءِ وجهكم. يا حثالة العرب”.

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تفاعل واسع مع التغريدة المزعومة

التغريدة المنسوبة للقيادي الحمساوي إسماعيل هنية لاقت تفاعلا واسعا يفوق الوصف، حيث شاهده ما يقارب 2 مليون مغرد، بالإضافة إلى ما يقارب 4 آلاف إعادة تغريد، و17 ألفا و400 إعجاب، ونحو ألفي تعليق.

الحقيقة

منصة “إيكاد” المتخصصة في استخبارات المصادر المفتوحة، أكدت بأن الحساب لا يعود لرئيس المكتب السياسي لحماس إسماعيل هنية، موضحة انه مزيف.

وقالت أنها لم تجد أي أثر للبيان المنسوب لإسماعيل هنية على أي موقع رسمي أو ذي مصداقية.

وذكرت “إيكاد” بتصريحات سابقة للمستشار الإعلامي لرئيس المكتب السياسي لحركة حماس “طاهر النونو” وتأكيده بأن “هنية” ليس له حسابات على وسائل التواصل، سواء تويتر أو فيسبوك أو إنستغرام.

وأشار إلى أن كل أخبار ونشاطات وتصريحات رئيس الحركة، تُبث عبر المواقع الرسمية للحركة.

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لا حسابات لهنية على مواقع التواصل

وأوضحت أنه بالبحث عبر منصة “X” عن حساب إسماعيل هنية، وجدت أن هناك حسابات وهمية عديدة منسوبة له.

#مُفبرك | هنية يشتم دولة البحرين درجة الإيكاد:

❌مفبرك❌ كيف تحققنا؟🔍 ✔️تداولت حسابات على منصات التواصل صورة لتغريدة منسوبة لرئيس المكتب السياسي لحماس إسماعيل هنية، مدّعين أنه قام بشتم دولة البحرين خلال عملية "طوفان الأقصى". ✔️لم نجد أي أثر للبيان المنسوب لإسماعيل هنية على… pic.twitter.com/J4zmOqFPLo — Eekad – إيكاد (@EekadFacts) October 10, 2023

البحرين تنتقد عملية طوفان الأقصى

وكانت البحرين، قد انتقدت عملية “طوفان الأقصى” التي تشهنها المقاومة الفلسطينية ضد الاحتلال الإسرائيلي، في ظل استمرار العدوان الإسرائيلي ضد المدنيين في قطاع غزة.

وقالت وزارة الخارجية البحرينية في بيان إنه “من الضروري الوقف الفوري للقتال الدائر بين حركة حماس والقوات الإسرائيلية”، مشددة على “دعم الجهود الرامية إلى وقف القتال والتصعيد، والتوصل إلى حل سياسي عبر الحوار والمفاوضات وتسوية سلمية نهائية للصراع وفقا لحل الدولتين وقرارات الشرعية الدولية”.

وأعربت الوزارة عن “استنكار المملكة لما ورد في بعض التقارير عن اختطاف المدنيين من منازلهم كرهائن (في إشارة لعملية “طوفان الأقصى”).