“نحن مسلمون ولن نؤذيكم”.. مستوطنة تروي كيف تعامل عناصر القسام معها (فيديو)

وطن – كشفت مستوطنة إسرائيلية عن طريقة تعامل مقاتلي المقاومة الفلسطينية معها، وعدم إيذاءها رفقة أولادها خلال عملية “طوفان الأقصى” التي نفذتها كتائب عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، وهزت الكيان الإسرائيلي خلال الأيام القليلة الماضية.

الأمر الذي لاقى احتفاءاً شديداً وتفاعلاً واسعاً عبر مواقع ومنصات التواصل الاجتماعي.

وبحسب تقرير لموقع “الجزيرة نت” أكدت المستوطِنة الإسرائيلية ” روتيم” وهي من سكان مستوطنة كِفار عزة- أن مقاتلي كتائب عز الدين القسام، الذراع العسكري لحركة المقاومة (حماس)، لم يأذوها وأطفالها الصغار، خلال دخولهم منزلها عند اقتحام مستوطنات غلاف غزة في معركة طوفان الأقصى.

وسردت “روتم” وهي مستوطنة أم لطفلين في مقابلة مع القناة الإسرائيلية 12، تفاصيل ما حدث وقالت إن المقاومين في القسام طمأنوها بأنهم لن يُلحقوا بها أي ضرر بعد ما علموا أن معها أطفالا.

وقالت: “عندما بدأ الهجوم الولدان كانا نائمين، دخلت إلى الملجأ لأكون معهما وأقفلت الملجأ”، وأضافت “شرحت لهما أن هناك خطرًا في الخارج، وأن هناك أشخاصا سيّئين، ثم سمعت باب البيت يُقتحَم. وسمعت حديثًا باللغة العربية دار داخل منزلي”.

وقالت مستوطنة إسرائيلية عن القسام “بقوا في بيتي مدة ساعتين تقريبا، ثم أغلق أحدهم باب الملجأ وخرجوا جميعًا”، فسألها الصحفي “وانتهى الأمر؟” فردت “وانتهى الأمر”.

ولاقى الموقف النبيل بشهادة الأعداء تفاعلاً واسعاً على مواقع التواصل الاجتماعي، وأثنى الكثيرون على أخلاق المقاومة الفلسطينية المستمدة من أخلاق وسمات ديننا الحنيف.

لغة لا يفهمها نتنياهو

وعلق “براء نزار ريان” في هذا السياق:”هؤلاء أبطالنا رفضوا إيذاء الأطفال والنساء ، وهم لم يستهدفوا غير الأطفال والنساء-في إشارة إلى الإسرائيليين- وتابع :”هذه أخلاق القسام ولغته لكن نتنياهو لم يفهمها”.

هؤلاء أبطالنا

رفضوا إيذاء الأطفال والنساء

وهم لم يستهدفوا غير الأطفال والنساء

هذه أخلاق القسام ولغته

لكن نتنياهو لم يفهمها pic.twitter.com/J0NDVqNPvU — براء نزار ريان (@BaraaNezarRayan) October 9, 2023

وعقب “أنور حسن” حول حديث مستوطنة إسرائيلية عن القسام :”الحق ما شهدت به الأعداء”.

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وطالب آخر بنشر هذه المقاطع باللغة الانجليزية وبالهاشتاغات الانجليزية حتى تصل للجميع و يفهمها كل العالم”.

كتاب القسام ليسوا مسلحين بل أصحاب الأرض وليسوا إرهابيين بل يدافعون عن عرضهم وأرضهم المسلوبة منذ آلاف السنين ، — visam MASRI (@alfaris_wi66188) October 10, 2023

وقال ” وسام مصري”: ” كتائب القسام ليسوا مسلحين بل أصحاب الأرض وليسوا إرهابيين بل يدافعون عن عرضهم وأرضهم المسلوبة منذ آلاف السنين”.