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    رياضة

    موناكو في الصدارة .. ترتيب الدوري الفرنسي 2023

    موناكو يتصدر جدول ترتيب الدوري الفرنسي بفارق نقطة وحيدة عن الوصيف نيس مع نهاية الجولة ال8
    فارس أبو شيحةبواسطة لا توجد تعليقات2 دقائق
    موناكو
    احتفال فريق موناكو الفرنسي

    وطن- يتصدر فريق موناكو جدول ترتيب الدوري الفرنسي 2023-2024، مع ختام منافسات الجولة ال8، بفارق نقطة وحيدة عن الوصيف نيس صاحب المركز الثاني من الترتيب للموسم الجاري.

    وشهدت منافسات الجولة الثامنة من الدوري الفرنسي الممتاز لكرة القدم، فوز موناكو على ريمس بثلاثية ثمينة مقابل هدف وحيد.

    مباريات الدوري الفرنسي 2023 الجولة الثامنة

    كما وبنفس النتيجة حقق فريق باريس سان جيرمان الفوز على رين، وتمكن أولمبيك مارسيليا من تحقيق الانتصار على لوهافر بثلاثية نظيفة دون مقابل.

    وتعادل فريقا لانس وبريست أمام ليل وتولوز بهدف لكليهما في منافسات الجولة الثامنة من الدوري الفرنسي الممتاز 2023-2024.

    فريق موناكو
    نجوم موناكو الفرنسي
    ترتيب الدوري الفرنسي 2023

    وجاء ترتيب الدوري الفرنسي 2023- 2024، مع ختام منافسات الجولة الثامنة، كما يلي:

    موناكو 17 نقطة.

    نيس 16 نقطة.

    باريس سان جيرمان 15 نقطة.

    بريست 15 نقطة.

    ريمس 13 نقطة.

    أولمبيك مارسيليا 12 نقطة.

    أولمبيك مارسيليا
    احتفال نجوم أولمبيك مارسيليا

    ليل 12 نقطة.

    رين 11 نقطة.

    نانت 11 نقطة.

    تولوز 10 نقاط.

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    ستراسبورغ 10 نقاط.

    مونبلييه 9 نقاط.

    لوهافر 9 نقاط.

    لانس 8 نقاط.

    باريس سان جيرمان
    نجوم فريق باريس سان جيرمان

    ميتز 8 نقاط.

    لوريان 7 نقاط.

    أولمبيك ليون 3 نقاط.

    كلير مونت نقطتين.

    ومن المقرر أن تنطلق منافسات الجولة التاسعة من منافسات الدوري الفرنسي الممتاز 2023-2024، بمواجهة لوهافر ولانس، الجمعة. كما وستختتم منافسات الجولة بمواجهة أولمبيك ليون وكلير مونت، الأحد.

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