موناكو في الصدارة .. ترتيب الدوري الفرنسي 2023

وطن- يتصدر فريق موناكو جدول ترتيب الدوري الفرنسي 2023-2024، مع ختام منافسات الجولة ال8، بفارق نقطة وحيدة عن الوصيف نيس صاحب المركز الثاني من الترتيب للموسم الجاري.

وشهدت منافسات الجولة الثامنة من الدوري الفرنسي الممتاز لكرة القدم، فوز موناكو على ريمس بثلاثية ثمينة مقابل هدف وحيد.

مباريات الدوري الفرنسي 2023 الجولة الثامنة

كما وبنفس النتيجة حقق فريق باريس سان جيرمان الفوز على رين، وتمكن أولمبيك مارسيليا من تحقيق الانتصار على لوهافر بثلاثية نظيفة دون مقابل.

وتعادل فريقا لانس وبريست أمام ليل وتولوز بهدف لكليهما في منافسات الجولة الثامنة من الدوري الفرنسي الممتاز 2023-2024.

ترتيب الدوري الفرنسي 2023

وجاء ترتيب الدوري الفرنسي 2023- 2024، مع ختام منافسات الجولة الثامنة، كما يلي:

موناكو 17 نقطة.

نيس 16 نقطة.

باريس سان جيرمان 15 نقطة.

بريست 15 نقطة.

ريمس 13 نقطة.

أولمبيك مارسيليا 12 نقطة.

ليل 12 نقطة.

رين 11 نقطة.

نانت 11 نقطة.

تولوز 10 نقاط.

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ستراسبورغ 10 نقاط.

مونبلييه 9 نقاط.

لوهافر 9 نقاط.

لانس 8 نقاط.

ميتز 8 نقاط.

لوريان 7 نقاط.

أولمبيك ليون 3 نقاط.

كلير مونت نقطتين.

ومن المقرر أن تنطلق منافسات الجولة التاسعة من منافسات الدوري الفرنسي الممتاز 2023-2024، بمواجهة لوهافر ولانس، الجمعة. كما وستختتم منافسات الجولة بمواجهة أولمبيك ليون وكلير مونت، الأحد.