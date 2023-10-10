ماذا يعني تخبط إسرائيل واستنجادها بأمريكا؟.. ضابط استخبارات مصري يجيب

وطن – قال اللواء تامر الشهاوي، عضو مجلس النواب المصري ولجنه الدفاع والأمن القومي، إن كل المعطيات على الأرض تؤكد الفشل الاستخباراتي لإسرائيل، مستغرباً من استنجاد إسرائيل بالولايات المتحدة الأمريكية عسكرياً، رغم أنها لا تواجه جيشاً نظامياً.

وقال “الشهاوي” وهو لواء استخبارات عسكرية سابق، في منشور عبر حسابه بـ فيسبوك رصدته (وطن): “أنا افهم استنجاد إسرائيل بأمريكا فى حرب ٧٣ مثلاً لأنها تواجهه جيش نظامي استطاع تدمير الجيش الإسرائيلي في ٦ ساعات.”

وتابع موضحا: “لكن استدعاء أمريكا لحرب حركة مسلحة مهما كان قدراتها أمر يثير الاستغراب والحيرة.”

ماذا بعد استنجاد إسرائيل بأمريكا؟

وأردف ضابط الاستخبارات المصري السابق حول تخبط إسرائيل واستنجادها بأمريكا: “إن دل هذا على شىء فإنه يدل على تهلهل الجيش الإسرائيلي، وعدم قدرته منفرداً على مواجهة الحركات المسلحة أو أن هناك اهدافاً أخرى.”

هل نحن الآن أمام 11 سبتمبر جديدة؟

واستدرك اللواء الشهاوي قائلاً : “ما يحدث الآن أعاد للأذهان سيناريو حادثة 11 سبتمبر 2001 والمعروف بحادث استهداف برج التجارة العالمي في نيويورك.”

موضحا أن هذا الهجوم “أعطى الحق والشرعية للولايات المتحدة الأمريكية بغزو أفغانستان والعراق بدعوى الحرب على الإرهاب”.

وختم بنبرة تساؤل حول تخبط إسرائيل واستنجادها بأمريكا:” هل نحن الآن أمام 11 سبتمبر جديدة”.

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أمريكا تمد إسرائيل بدفاعات جوية وذخائر

وكان مسؤول كبير في البنتاغون قال، الاثنين، إن إدارة بايدن ستقوم بإرسال أسلحة إلى إسرائيل، وترسل بسرعة دفاعات جوية وذخائر استجابة لطلبات المساعدة العاجلة التي يقدمها المسؤولون الإسرائيليون.

وبحسب صحيفة “بولتيكو“، قال المسؤول إن وزارة الدفاع تعمل عبر مؤسساتها، بما في ذلك القيادة المركزية الأمريكية، لتحديد الأسلحة الموجودة في المخزون الأمريكي والتي يمكن إتاحتها بسرعة لجيش الاحتلال.

بالإضافة إلى الضغط بعمليات الصناعة لتسريع تسليم الطلبات الإسرائيلية المعلقة للمعدات العسكرية.

وأطلقت كتائب عز الدين القسام، الثلاثاء، رشقات صاروخية عدة باتجاه عسقلان، بعد مهلة أعلنت عنها الكتائب لسكان المدينة، وذلك ردا على الغارات الإسرائيلية المتواصلة على قطاع غزة.

وأفادت وسائل إعلام عبرية بأن القصف الصاروخي أسفر عن سقوط قتلى وجرحى من سكان المدينة.