كتاب وإعلاميون عرب يشيدون بتصدي حسام زملط لتحيز الإعلام الغربي لإسرائيل.. ماذا قالوا؟

وطن- مع تصدره المشهد في وسائل الإعلام البريطانية والأمريكية خلال اليومين الماضيين بسبب ردوده القوية على أسئلة مذيعي هذه القنوات وانفجاره في وجوههم بفعل انحيازهم الصارخ لإسرائيل، تصدر السفير الفلسطيني في بريطانيا حسام زملط مواقع التواصل الاجتماعي.

ردود السفير الفلسطيني حسام زملط أصبحت مثار إعجاب الكثيرين من الإعلاميين والصحفيين ورجال الأعمال العرب وغيرهم، بعد أن كشف حقيقة “أدلجة” هذه القنوات التي لا تتوانى عن جلد الضحية (الفلسطينيين) دون أي اعتبار لكونهم بشرا، مقابل الدفاع المستمر عن الجلاد (إسرائيل) دون تحميله أي مسؤولية عن جرائمه المستمرة بحق شعب كمل يرضخ تحتل الاحتلال منذ نحو 75 عاما.

اقرأ أيضا:

وتناول العديد من مشاهير مواقع التواصل الاجتماعي فيدوهات اللقاءات التي عقدها السفير “زملط” مع العديد من القنوات الغربية كـ “بي بي سي” و “سكاي نيوز” البريطانيتين، وكذلك شبكة “سي أن أن” الامريكية.

إشادات واسعة بتصدي حسم زملط لتحيز الإعلام الغربي

وفي هذا السياق، قال الكاتب الصحفي الفلسطيني ورئس تحرير صحيفة “وطن يغرد خارج السرب”، نظام المهداوي تعليقا على لقاءات السفر حسام زملط مع القنوات الغربية وشجاعته في تعرية انحيازها للاحتلال:” السفير الفلسطيني في بريطانيا حسام زملط على يومين متتالين من قناة تلفزيونية إلى اخرى دك الصهاينة ولم يترك لهم حجة. السفير حسام ابلى بلاء حسنا يستحق الاطراء”.

وأعاد رجل الأعمال المصري نجيب ساويرس نشر لقاء حسام زملط مع شبكة “سي أن أن” الأمريكية وعلق عليه بالقول:”حوار رائع وذكي ومبدع مع السفير الفلسطيني بالمملكة المتحدة، السياسي “حسام زملط” يستحق المشاهدة”.

من جانبه، نشر الإعلامي اللبناني “نيشان” مقتطفا من لقاء السفير حسام زملط مع شبكة “سكاي نيوز” البريطانية، وعلق عليه بالقول:” حسام زملط يُلَقِّنُ درسًا للصّحافة وللتاريخ!”.

واعتبر الإعلامي المصري أسامة جاويش أن السفير الفلسطيني حسام زملط يخوض حربا إعلامية لا تقل ضراوة عن الحرب داخل فلسطين.

وعلق الناشط القطري علي الوذين على لقاءات السفير حسام زملط بالقول:” سفير البعثة الفلسطينية في بريطانيا صارله يومين يدبك على رؤوس المذيعين الغربيين المنبطحين لاسرائيل”.

حسام زملط ينفجر في وجه مظيع سكاي نيوز

وكان السفير حسام زملط قد تصدى لمحاولات الإعلام الغربي إدانة عملية طوفان الأقصى دون الحديث عن جرائم الاحتلال بحق قطاع غزة منذ أكثر من 16 عاما.

وانفجر السفير حسام زملط خلال استضافته عبر قناة “سكاي نيوز” البريطانية، في وجه المذيع حينما طرح عليه سؤالا تم تكراره في جميع المقابلات التي تمت معه من مختلف وسائل الإعلام الغربية.

اقرأ أيضا:

طرح غير أخلاقي

وما أن سأله مذيع “سكاي نيوز” إن كان سيدين حركة حماس، حتى انفجر غضب “زملط” في وجهه قائلا:”هذا الهوس بإدانة الضحايا ولوم الضحايا وإدانة من هم تحت الاحتلال والاستعمار المحاصرون على مدى كل هذه السنوات يعتبر طرح غير أخلاقي ومكروه”.

وأوضح السفير الفلسطيني في بريطانيا أن “الحديث أصبح عن حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها وأن إسرائيل تحت الحصار أصبح مؤسفا”، داعيا المذيع للكف عن طرح هكذا أسئلة.

وتابع قائلا:” دائما مقابلاتكم تبدأ في طرح هذا السؤال”.

وأضاف: “مليوني فلسطيني في غزة يتم احتجازهم كرهائن من قبل إسرائيل على مدى 16 عاما الماضية. هل حدث وطلبت من المتحدث الإسرائيلي أو المسؤول الإسرائيلي إدانة هذا؟”.

مقابلة حسام زملط مع شبكة سي أن أن الأمريكية

وفي مقابلته مع مذيعة شبكة “سي إن إن”، كريستين أمان بور، رد حسام زملط على طلبها بإدانة عملية “طوفان الأقصى” بمطالبة وسائل الإعلام بالتخلي عن هذا النوع من الخطابات لأنها هي التي أججت الصراع في فلسطين، من خلال إنكارها للانتهاكات الإسرائيلية على مدى سنوات الصراع.

وخلال اللقاء أشار السفير الفلسطيني إلى أن ما حصل في غلاف غزة كان نتيجة لممارسات الاحتلال على مدار السنوات الماضية.

ولفت “زملط” إلى أن الفلسطينيين التزموا بجميع المبادرات والقرارات الدولية لإيجاد حل عادل بين الطرفين. لكن الاحتلال رفض الالتزام بالشرط الوحيد المتمثل بالانسحاب من الأراضي المحتلة ووقف “الاستيطان الاستعماري”.

وقال إن “ما تمر به إسرائيل الآن، يعيشه الفلسطينيون كل يوم”.