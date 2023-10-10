كتائب القسام تنشر فيديو لتدريبات سلاح الهندسة على تفجير خط الجبهة مع الاحتلال (شاهد)

وطن- نشر الإعلام العسكري التابع لكتائب عز الدين القسام مقطع فيديو يوثق تدريبات سلاح الهندسة التابع لها في وقت سابق على تنفيذ عملية طوفان الأقصى على كيفية التعامل مع السياج الحدودي وأساليب تفجيره واجتيازه.

ووفقا للفيديو المنشور والذي رصدته “وطن”، فقد ظهر عناصر من سلاح الهندسة وهم يتدربون على تفجير مقطع من جدار أسلاك شائكة يشبه الجدران التي يبنيها الاحتلال.

كما وثق الفيديو لحظة تفجير سلاح الهندسة السياج الحدودي عبر قنابل صنعت خصيصا لهذا الغرض من أجل فتح الطريق لقوات النخبة التي تقدمت عبر الدراجات النارية إلى داخل الموقع المستهدف.

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وأظهر الفيديو عمليات تدريب قوات النخبة على اجتياز ركام السياج الحدود ومخلفاته بعد تفجيره عبر الدراجات النارية والمركبات رباعية الدفع.

يشار إلى أن المقاومة نجحت في بداية معركة “طوفان الأقصى” وفي وقت زمني قياسي في فتح أكثر من 80 ثغرة، في السلك الأمني الفاصل بين غزة والأراضي المحتلة، والدخول بقوات النخبة عن طريق المركبات والدراجات إلى المستوطنات والمواقع العسكرية، بالتزامن مع الإسناد الصاروخي وهبوط المظليين خلف خطوط العدو.

خطة خداع استراتيجي

وكانت وكالة “رويترز” للأنباء قد كشفت عن حملة خداع استراتيجي دقيقة نفذتها حركة حماس وجناحها العسكري في هجومه المدمر على إسرائيل، مما مكن قوة تستخدم الجرافات والطائرات الشراعية والدراجات النارية من التغلب على أقوى جيش في الشرق الأوسط.

وقالت الوكالة في تقرير لها إن هجوم يوم السبت، وهو أسوأ اختراق لدفاعات إسرائيل منذ أن شنت الجيوش العربية الحرب عام 1973، بعد عامين من الحيل التي قامت بها حماس شملت إبقاء خططها العسكرية طي الكتمان وإقناع إسرائيل بأنها لا تريد القتال.

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ونقلت الوكالة عن مصدر مقرب من حماس قوله أنه بينما كانت إسرائيل تعتقد أنها احتوت على حماس التي أنهكتها الحرب من خلال توفير حوافز اقتصادية للعمال في غزة، كان مقاتلو الجماعة يتم تدريبهم، وغالبا على مرأى من الجميع.

بناء مستوطنة وهمية للتدريب

وكشف المصدر المقرب من حماس إنه في أحد العناصر الأكثر لفتًا للانتباه في استعداداتها، قامت حماس ببناء مستوطنة إسرائيلية وهمية في غزة حيث تدربت على الإنزال العسكري وتدربت على اقتحامها، مضيفًا أنهم قاموا حتى بتصوير مقاطع فيديو للمناورات.