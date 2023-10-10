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    فيديو نشر الذعر في إسرائيل.. العثور على 100 جثة في موقع إسرائيلي

    منظمة “زاكا” الإسرائيلية أعلنت أن متطوعيها عثروا على 100 جثة في تجمّع بئيري السكاني قرب الحدود مع قطاع غزة
    محمد أمين ميرةبواسطة لا توجد تعليقات1 دقائق
    أقرت منظمة إسرائيلية بالعثور على نحو 100 جثة، ضمن محيط قطاع غزة ما يشير إلى حجم الخسائر الكبيرة للاحتلال
    عشرات الجثث لقوات الاحتلال في محيط غزة

    وطن – أقرت منظمة إسرائيلية بالعثور على نحو 100 جثة، ضمن محيط قطاع غزة ما يشير إلى حجم الخسائر الكبيرة للاحتلال في فيديو وصف بأنه نشر الذعر في إسرائيل.

    ومع الإقرار الرسمي لإسرائيل بتجاوز قتلى الاحتلال 1000 قتيل، ذكرت منظمة “زاكا” الإسرائيلية أن متطوعيها عثروا على عشرات الجثث قرب الحدود مع غزة.

    وأوضحت المنظمة أن المتطوعين وجدوا نحو 100 جثة في تجمع بئيري السكاني قرب الحدود.

    فيديو نشر الذعر في إسرائيل.. العثور على 100 جثة في موقع إسرائيلي
    محيط غلاف غزة

    منظمة إسرائيلية تقر بخسائر الاحتلال

    ورغم الفيديوهات التي تؤكد التعامل الإنساني لمقاتلي المقاومة مع المدنيين، إلا أن المنظمة عملت على تحريف الحقائق حيال ذلك.

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    وزعمت زاكا الإسرائيلية أن عناصر المقاومة الإسلامية حماس، أطلقوا النار على الجميع مشيرة إلى أن محيط غزة تملؤه الجثث.

    وتحدث المتطوع والمتحدث باسم المنظمة موتي بوكجين عن فيديو نشر الذعر في إسرائيل بعد سقوط عدد كبير من قتلى الاحتلال في محيط القطاع المحاصر.

    وتعمل إسرائيل على الانتقام لخسائرها الكبيرة بالقصف الجنوني العشوائي لقطاع غزة، الذي يستهدف بالدرجة الأولى النساء والأطفال حيث وصل عدد الخسائر البشرية نحو 830 شهيداً، حسبما ذكرته سلطات قطاع غزة المحاصر.

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