فيديو نشر الذعر في إسرائيل.. العثور على 100 جثة في موقع إسرائيلي

وطن – أقرت منظمة إسرائيلية بالعثور على نحو 100 جثة، ضمن محيط قطاع غزة ما يشير إلى حجم الخسائر الكبيرة للاحتلال في فيديو وصف بأنه نشر الذعر في إسرائيل.

ومع الإقرار الرسمي لإسرائيل بتجاوز قتلى الاحتلال 1000 قتيل، ذكرت منظمة “زاكا” الإسرائيلية أن متطوعيها عثروا على عشرات الجثث قرب الحدود مع غزة.

وأوضحت المنظمة أن المتطوعين وجدوا نحو 100 جثة في تجمع بئيري السكاني قرب الحدود.

منظمة إسرائيلية تقر بخسائر الاحتلال

ورغم الفيديوهات التي تؤكد التعامل الإنساني لمقاتلي المقاومة مع المدنيين، إلا أن المنظمة عملت على تحريف الحقائق حيال ذلك.

اقرأ أيضاً:

ماذا يعني تخبط إسرائيل واستنجادها بأمريكا؟.. ضابط استخبارات مصري يجيب

قوات أمريكية مختصة بتحرير الرهائن وصلت إلى إسرائيل

وزعمت زاكا الإسرائيلية أن عناصر المقاومة الإسلامية حماس، أطلقوا النار على الجميع مشيرة إلى أن محيط غزة تملؤه الجثث.

מתנדבי זק״א, ביחד עם הצבא והמשטרה, פעלו ופועלים עדיין ללא לאות וביראת קודש כדי לבצע את כל הנדרש לטיפול בכבוד המת.

המתנדבים פרוסים בכל השטחים ומבצעים פעילות קודש של איתור והעברה, גם תחת אש.#IsraelUnderAttack #StandWithIsrael #StandWithUs #Israeli #IsraelNow #israel pic.twitter.com/s9RRyrnaMw — זק״א (@zakaHQ) October 10, 2023

وتحدث المتطوع والمتحدث باسم المنظمة موتي بوكجين عن فيديو نشر الذعر في إسرائيل بعد سقوط عدد كبير من قتلى الاحتلال في محيط القطاع المحاصر.

وتعمل إسرائيل على الانتقام لخسائرها الكبيرة بالقصف الجنوني العشوائي لقطاع غزة، الذي يستهدف بالدرجة الأولى النساء والأطفال حيث وصل عدد الخسائر البشرية نحو 830 شهيداً، حسبما ذكرته سلطات قطاع غزة المحاصر.