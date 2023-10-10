جدول لتنظيم جنائز قتلى المستوطنين لكثرتهم وازدحام أوقات الدفن

وطن – يستمر توافد جثث الإسرائيليين الذين قتلوا في عملية “طوفان الأقصى” إلى مستشفيات الاحتلال، مما تسبب بازدحام شديد في أوقات الدفن، مما دعا سلطات الاحتلال لتنظيم جنائز قتلى المستوطنين بالقدس المحتلة بالدور.

وكانت وسائل إعلام عبرية أكدت أن عدد القتلى الإسرائيليين في ازدياد يومي، منذ بدء عملية طوفان الأقصى، في أكبر حصيلة تكبتها اسرائيل منذ حرب أكتوبر عام 1973.

قتلى بالجملة في صفوف الاحتلال

وقال مسؤول جهاز الإسعاف الإسرائيلي إن “عدد القتلى في عملية حماس في غلاف غزة كبير ولا نستطيع حصره الآن”.

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إثر ازدحام أوقات الدفن.. جدول لتنظيم جنائز قتلى المستوطنين بالقدس ضمن معركة طوفان الأقصى pic.twitter.com/tpqNOaWZV7 — القسطل الاخباري | القدس (@AlQastalps) October 10, 2023

ونقلت وسائل إعلام عبرية، الأحد، عن وزارة الصحة الإسرائيلية قولها، في بيان صحفي، إن هناك آلاف المصابين بينهم مئات من الحالات الحرجة والخطيرة وحالات أخرى متوسطة.

وداء ذلك نتيجة القصف وتسلل عناصر “حماس” وفصائل المقاومة إلى المدن الجنوبية في إسرائيل والمستوطنات القريبة من قطاع غزة حسبما نقلته مصادر إعلامية.

فيما يعتقد أن المئات ما زالوا في عداد المفقودين وأن بعضهم أسر في قطاع غزة.