الـ 20 مليون دولار لم تشفع لرئيس الإمارات المطبع.. “شيطان العرب” في مرمى النيران

وطن – أفادت وكالة أنباء الإمارات بأن الرئيس الإماراتي الشيخ محمد بن زايد أصدر، الثلاثاء، توجيهاته بتقديم مساعدات عاجلة إلى الفلسطينيين بمبلغ 20 مليون دولار.

ويأتي ذلك تزامنا مع الأحداث المشتعلة في الأراضي المحتلة وقصف الاحتلال للمدنيين في قطاع غزة، ردا على عملية “طوفان الأقصى” التي بدأتها حماس، السبت، وفاجأت إسرائيل والعالم أجمع حيث تسببت بخسائر غير مسبوقة للاحتلال الغاشم.

ورغم هذا القرار من الرئيس الإماراتي، إلا أن انتقادات حادة طالته من قبل عدد كبير من النشطاء، معتبرين ذلك مجرد استعراض شكلي من الزعيم العربي المطبع مع الاحتلال، والذي حول الإمارات لمستعمرة إسرائيلية جديدة في الشرق الأوسط، حسب وصفهم.

وأفادت وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية (وام) بأن الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، “أمر بتقديم مساعدات عاجلة إلى الأشقاء الفلسطينيين بمبلغ عشرين مليون دولار، وذلك في ظل الظروف الإنسانية الصعبة التي يمر بها الأشقاء الفلسطينيون”.

وتابع بيان الوكالة أن “هذا الدعم من خلال وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “الأونروا”، في إطار مواقف دولة الإمارات الأخوية ونهجها الأصيل تجاه دعم الأشقاء في مختلف الظروف ومد يد العون لهم والذي يعد من ثوابت دولة الإمارات.”

ووجه ناشطون انتقادات كبيرة لمحمد بن زايد، الذي يصفه البعض بلقب “شيطان العرب”، مذكرين بتطبيع الإمارات مع إسرائيل واستقباله لرئيس دولة الاحتلال في أبوظبي قبل أشهر.

وفي هذا السياق كاتب توفيق أحمد:”بالأمس نظام محمد بن زايد يهاجم المقاومة ويدين عملية طوفان الأقصى.. واليوم يحاول تحسين صورته بعد موقفه الداعم لإسرائيل ضد الفلسطينيين ووصفه للمقاومة الفلسطينية بالارهاب.. ويعلن عن ارسال مساعدات للشعب الفلسطيني.”

فيما دون أحد النشطاء ساخرا من محمد بن زايد، ودعمه المالي للفلسطينيين:”للأشقاء الفلسطينيين ولا الأشقاء الإسرائيليين؟”

وانتقد آخرون تقديم محمد بن زايد، الدعم للفلسطينيين عبر وكالة الأمم المتحدة لإغاثةوتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “الأونروا”، لافتين إلى أنها منظمة تتحكم بها أمريكا التي أعلنت عن دعمها الكامل لإسرائيل.

ابن زايد يحتفي برئيس إسرائيل في الإمارات

ويشار إلى أنه في ديسمبر الماضي، استقبل الشيخ محمد بن زايد، إسحاق هرتسوغ رئيس إسرائيل، الذي كان يقوم وقتها بزيارة عمل للدولة.

ورحب الرئيس الإماراتي وقتها خلال اللقاء، بزيارة رئيس الكيان المحتل إلى الإمارات.

رئيس الدولة الشيخ محمد بن زايد يستقبل فخامة إسحاق هرتسوغ الرئيس الإسرائيلي.

🇦🇪🇮🇱 pic.twitter.com/aXLlrfNw0f — 3li🇦🇪 (@AD__UAE_) December 5, 2022

وبحث الشيخ محمد بن زايد والرئيس الإسرائيلي، خلال اللقاء الذي جرى في قصر الشاطئ، وقتها علاقات التعاون بين الإمارات وإسرائيل.

محمد بن زايد ونتنياهو

كما أنه في أبريل الماضي أيضا، تلقى الشيخ محمد بن زايد اتصالاً هاتفيا، من بنيامين نتنياهو رئيس وزراء إسرائيل، جرى خلاله بحث العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها بما يخدم المصالح المشتركة.

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وأكد رئيس الإمارات، وقتها حرص بلاده على العلاقات الثنائية، واصفاً العلاقة مع إسرائيل بالخيار الاستراتيجي لصالح السلام والتنمية والذي “ننشده للمنطقة بأسرها”.

كما أكد تطلع دولة الإمارات إلى مضاعفة الجهود في هذه العلاقة الواعدة، حسبما ذكرت وكالة أنباء الإمارات (وام) آنذاك.

ويشار إلى أن وكالة “رويترز” نقلت تصريح لسفير إسرائيل لدى الإمارات يقول فيه: “إنه لا شيء سيمنع إسرائيل من سحق حماس”.

تطبيع الإمارات مع الكيان المحتل

ووقعت إسرائيل في 15 سبتمبر/أيلول 2020، اتفاقا لإقامة علاقات دبلوماسية مع كل من الإمارات العربية المتحدة والبحرين برعاية الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب وحضوره.

وتعتبر الإمارات أول دولة خليجية وثالث دولة عربية توقع اتفاق تطبيع للعلاقات مع دولة الاحتلال، وتلتها البحرين، ثم السودان وأخيرا المغرب، بعد اعتراف الأردن (1994) ومصر (1979) بإسرائيل.

وفي يونيو/حزيران 2021، دشن وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لابيد رسيما سفارة بلاده في أبو ظبي.